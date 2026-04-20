قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه "سيفوز في الحرب ضد إيران وبفارق كبير"، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل جيد وإن الجيش الأميركي "يؤدي أداءً ممتازًا".

وأضاف أن من يقرأ تقارير "نيويورك تايمز" و"وول ستريت جورنال" و"واشنطن بوست" قد يظن أن الولايات المتحدة تخسر الحرب، لكنه اعتبر أن ذلك غير صحيح.

وأشار ترامب إلى أن "العدو مرتبك بسبب هذه التقارير"، مضيفًا أن البحرية الإيرانية "تم تدميرها بالكامل"، وأن القوة الجوية "نُقلت إلى مدارج سرية"، وأن أنظمة الدفاع الجوي "تم القضاء عليها"، وأن معظم القادة السابقين "لم يعودوا موجودين"، وهو ما قال إنه "يمثل، إلى جانب عوامل أخرى، تغييرًا في النظام".

وأضاف أن "الحصار سيستمر حتى التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أن طهران "تخسر 500 مليون دولار يوميًا"، وهو ما اعتبره "غير قابل للاستمرار حتى على المدى القصير".

وقال ترامب إن "وسائل الإعلام المعادية لأميركا تتمنى انتصار إيران، لكن ذلك لن يحدث لأنه المسؤول"، مضيفًا أن هذه الجهات "كما عارضته في الانتخابات، تفعل الأمر نفسه الآن في ملف إيران، والنتيجة ستكون نفسها".