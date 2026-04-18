كتب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، مشيراً إلى إعادة إغلاق مضيق هرمز: "لقد حذرناكم، ولم تنتبهوا، والآن استمتعوا بعودة الوضع في مضيق هرمز إلى ما كان عليه سابقاً".
وكان مقر "خاتم الأنبياء" المركزي قد أعلن، يوم الجمعة 17 أبريل (نيسان)، أن السيطرة على مضيق هرمز عادت إلى حالتها السابقة، وأصبح الممر المائي تحت الإدارة والرقابة المشددة للقوات المسلحة الإيرانية.
أعلنت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن مسؤولي إيران لم يوافقوا "حتى هذه اللحظة" على المشاركة في الجولة القادمة من المفاوضات.
وأضافت "تسنيم" أنه تم إبلاغ المسؤولين الأميركيين بهذا الموقف عبر الوسيط الباكستاني.
وبحسب تقرير الوكالة، فإن استمرار الحصار البحري على إيران، بالإضافة إلى ما وصفته بـ "الأطماع الأميركية" في المفاوضات، والتي لا تزال مستمرة في الرسائل المتبادلة مؤخراً، كانت الأسباب وراء اتخاذ هذا الموقف.
قال أمين لجنة المناسبات الخاصة في "مرقد القدس"، عبد الحميد طالبي، إن "مكان دفن المرشد الشهيد سيكون بالتأكيد في مدينة مشهد داخل حرم الإمام الرضا، إلا أنه لم يتم بعد تحديد الموقع الدقيق داخل الحرم"، على حد قوله.
وأضاف أن موعد مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل، علي خامنئي، لم يُعلن حتى الآن.
وأشار التقرير إلى أنه رغم مرور 50 يومًا على مقتل علي خامنئي، فإن جثمانه لم يُدفن بعد.
قال المساعد التنفيذي للجيش الإيراني، علي رضا شيخ: "إن الدفاع عبارة عن منظومة منظمة ومتماسكة تضم مختلف القطاعات، بما في ذلك مجالات الهجوم والدفاع وكل القوات المسلحة. واليوم، كل جندي يقف خلف منصات الإطلاق والطائرات المسيرة، سواء في البحر أو البر، يضع يده على الزناد ليل نهار، ويرصد ويراقب تحركات الأعداء".
وأضاف: "إن الشعب يشهد مشهداً واحداً فقط من العمليات، ولكن خلف تلك الكواليس، تتم حماية كيان النظام على كافة الحدود الإيرانية".
وتابع شيخ: "إن القوات البرية، والدفاع الجوي، والقوات البحرية، والجوية، والحرس الثوري، وحرس الحدود، يشكلون جميعاً سلسلة متماسكة ومنظومة قيمية تحت مسمى القوات المسلحة، التي باتت اليوم مصدراً للاقتدار والعزة والتلاحم مع الشعب الإيراني".
أشار تحليل نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" إلى أن خطوة النظام الإيراني بتقييد مضيق هرمز تعكس، قبل كل شيء، إعطاء الأولوية للقوى الوكيلة الإقليمية على حساب المصالح الوطنية للشعب والاستقرار الدولي.
ونقلت الصحيفة عن العضو السابق في تنظيم "القاعدة" والعميل السابق في جهاز الاستخبارات البريطاني، أيمن دين، قوله في تقييمه للتطورات الأخيرة إن وقف إطلاق النار بوساطة الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان كان في الواقع أداة للضغط على إيران.
وأضاف أن طهران، في الأيام الأخيرة، اشترطت أنه حتى يتم إقرار وقف إطلاق النار في لبنان، لن تتقدم المفاوضات النووية، ولن يُعاد فتح مضيق هرمز، وهو ما اعتبره امتناعًا عن الدخول في محادثات جدية.
وبحسب دين، فإن قرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالدفع نحو وقف إطلاق النار "لم يكن في الأساس بشأن لبنان"، بل كان يهدف إلى ممارسة الضغط على إيران. كما شدد على أن قبول رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهذا الاتفاق لم يكن بدافع حُسن النية، بل "لاختبار مزاعم إيران" وكسب الوقت لتعزيز الوجود العسكري في المنطقة.
وجاء في التحليل أنه إذا كان وقف إطلاق النار في لبنان هو العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، فإن هذه العقبة قد أُزيلت الآن، ولم يعد بإمكان طهران استخدامها ذريعة لتأجيل المفاوضات. ويرى دين أن على إيران الآن إما إعادة فتح مضيق هرمز والدخول في مفاوضات جدية، أو إثبات أن مسألة لبنان لم تكن السبب الحقيقي في الجمود منذ البداية.
كما أشار التقرير إلى انتقاد دين الشديد لقرار إيران إغلاق مضيق هرمز، معتبرًا أنه دليل على تقديم الدعم لـحزب الله على حساب اعتبارات أخرى، وأن طهران كانت مستعدة لتعطيل أحد أهم ممرات الطاقة في العالم لتحقيق هذا الهدف.
وفي ختام تحليله، خلص دين إلى أن هذا التصرف يكشف أولويات النظام الإيراني بوضوح: "ليس شعبه، ولا استقرار المنطقة، ولا القانون الدولي، بل الولاء لقوة وكيلة تعتمد على الفوضى وسفك الدماء".
أفادت تقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" بأن قبور عدد من ضحايا الاحتجاجات، المعروفين باسم "الخالدين"، قد تمت تغطيتها بالأسمنت بعد دفنها سراً، وفي غياب عائلاتهم وخارج السياقات المعتادة.
ووفقاً لهذه التقارير، فإن هذه الإجراءات تمت دون علم أو حضور الأقارب، ويُذكر أن الهدف منها هو محو الآثار والحد من إمكانية تحديد مواقع القبور.
في مقبرة "باغ رضوان" بمدينة رشت، وتحديداً في القطعة 20، ذكرت مصادر محلية أن عناصر من قوات الشرطة وأفراداً بملابس مدنية قاموا بصب الأسمنت فوق قبور قتلى احتجاجات شهر يناير، وذلك عقب دفن الجثامين وفي الأوقات التي لم تكن فيها العائلات متواجدة.
وبحسب شهود عيان، تم في بعض الحالات تغطية ما بين أربعة إلى ستة قبور بشكل جماعي تحت طبقة سميكة من الأسمنت، تتجاوز في ارتفاعها مستوى شواهد القبور المجاورة. كما تفتقر العديد من هذه القبور إلى أي أسماء أو علامات، وفي بعض الحالات، لم تتمكن العائلات إلا من كتابة أسماء ذويهم بأيديهم فوق الأسمنت قبل أن يجف.
كما نُشرت تقارير مماثلة من مقبرة "بهشت زهرا" في طهران؛ حيث ذكرت المصادر أنه في القطع التي تزيد أرقامها عن 300، يتم دفن القتلى سراً ودون المراسم المعتادة، ثم تسوية القبور بالأسمنت لتصبح بمستوى سطح الأرض، وذلك لمنع تقدير أعدادهم.
كما أفادت التقارير بأنه تم دفن ثلاثة على الأقل من ضحايا احتجاجات "يناير" بالقرب من قبر "بويا بختياري"، أحدهم مجهول الهوية لأن عائلته لم تتمكن من دفع التكاليف اللازمة لاستلام الجثمان.