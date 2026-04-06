قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن "النظام الإيراني يمكن أن يختفي خلال ليلة واحدة، وقد تكون تلك الليلة غدًا" .

وأضاف خلال مؤتمر صحافي: "نحن هنا اليوم للاحتفال بعملية إنقاذ. لقد أنقذنا شخصين، وهو أمر لم يحدث من قبل، وكنا محظوظين للغاية وتمتعنا بمهارة عالية، وساعدنا الكثيرون".

وتابع: "تم إسقاط طائرة من طراز F-15 Eagle في إيران. كنا نؤدي بشكل جيد جدًا لدرجة لم يكن أحد يتوقعها. يمكن السيطرة على البلاد بأكملها في ليلة واحدة. هبط الطياران بسلام، وأمرتُ القوات المسلحة ببذل كل ما يلزم لإعادتهما سالمين. القوات المسلحة الأميركية لا تترك أي أميركي خلفها" .

وقال أيضًا: "لم يُصب أحد في هذه العملية. الطاقم الثاني للطائرة كان مصابًا. عناصر من الباسيج والحرس الثوري أخبروا سكان المنطقة بأنهم سيحصلون على مكافأة كبيرة إذا عثروا على طيارنا واعتقلوه. في المنطقة الجبلية، حاول الوصول إلى مرتفعات أعلى لتجنب القبض عليه" .

وأضاف: " رغم إصابته، تمكن من تسلق المرتفعات، وكان ينزف بشدة، وحاول معالجة جروحه. تواصل معنا، وكان لديه المعدات اللازمة، وتمكن من إنقاذ نفسه. قمنا فورًا بحشد القوات، وكان يحاول باستمرار الصعود إلى ارتفاع أعلى. هذه المرة استخدمنا 150 طائرة ومروحية».

وأكد: "كان الآلاف يبحثون عنه، وقمنا بتوزيع قواتنا على سبع مناطق مختلفة لإرباكهم. كانت عملية مذهلة، وعرضًا مذهلًا من المهارة. وصلنا إلى الموقع الأساسي، ودمرنا كل التهديدات، وغادرنا الأراضي الإيرانية دون أي خسائر".

وأوضح: "بقي هذا الضابط نحو 48 ساعة في المنطقة، ونجح في عدم الوقوع في الأسر. كان لدينا طائرتان قديمتان نسبيًا مع الكثير من المعدات. كانت المنطقة رملية والرمال رطبة، واعتقدنا أن العودة قد تكون صعبة، لذلك أعددنا خطة بديلة. أرسلنا طائرات أكثر خفة، ودمرنا الطائرات التي تركت هناك" .

واختتم قائلاً: " كانت المحركات متوقفة، لكن المروحيات أُعيد تشغيلها خلال 10 دقائق. بصفتي القائد الأعلى، لم أرَ مثل هذا الخطر الذي تحمّله مقاتلونا. إنهم عباقرة. كانت العملية في قلب منطقة حرب، وربما أصعب منطقة في إيران. كانت مذهلة، وقد أُعجبت بالخطة البديلة أكثر من أي شيء آخر" .