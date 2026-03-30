رئيس البرلمان الإيراني: مَنْ يضربنا مرة سيتلقى مقابلها عدة ضربات
كتب رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في منشور على منصة "إكس": "إن أعداء إيران يروّجون لأمانيهم على شكل أخبار ويهدّدون أمتنا في الوقت نفسه. إنهم مخطئون؛ إذا وجهوا ضربة واحدة، سيتلقون مقابلها عدة ضربات بالمقابل".
وأضاف أن "شعب إيران تحت قيادة المرشد سيسترد حقوقه المشروعة وسيجعل العدو يندم".
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، قد صرّحت سابقًا بأن، "ما يقال علنًا يختلف عما يقال يصلنا بشكل خاص من قِبل مسؤولي النظام الإيراني".