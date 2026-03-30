قالت أصدرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، بيانًا يوم الاثنين 30 مارس (آذار)، بشأن النزاعات في الشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع عدد من خبراء الأمم المتحدة.

وكتبت على منصة "إكس" أن نحو 2000 مدني قُتلوا جراء الغارات الجوية، وأن أكثر من 3 ملايين شخص نزحوا.

‏وأضافت: "لقد فقامت هذه الهجمات أزمة حقوق الإنسان في إيران، حيث انقطع الإنترنت لمدة 31 يومًا، وما زالت عمليات الإعدام مستمرة، كما استمر تقييد الفضاء المدني وقمعه بشكل ممنهج".

‏وذكرت ماي ساتو: "يجب أن تتناول أي عملية سلام قضايا مثل الإعدامات، والاعتقالات التعسفية، والوصول إلى الإنترنت، وحماية الفضاء المدني. يجب ألا يُستبعد ملايين الأشخاص الذين طالبوا بالتغيير في الاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025 من المفاوضات. كما أن ضمان المساءلة المستقلة عن جميع انتهاكات حقوق الإنسان، من قِبل كل الأطراف في جميع أنحاء المنطقة، أمر ضروري. إن إنهاء الحرب ضروري، لكنه وحده لا يكفي لحل أزمة حقوق الإنسان في إيران".