أعلن الجيش الإسرائيلي أنه منذ تصعيد الاشتباكات نتيجة الحرب مع إيران، قُتل ما لا يقل عن 800 عنصر من قوات حزب الله في لبنان، خلال الـ 30 يومًا الماضية.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، كان من بينهم مئات الأعضاء من وحدة الرضوان النخبة التابعة لهذه المجموعة شبه العسكرية.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أفادت سابقًا بأن ما لا يقل عن 1189 شخصاً قُتلوا في لبنان خلال الاشتباكات؛ وهو رقم لا يفرق بين المدنيين والقوات القتالية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه خلال الأيام الأخيرة استهدف نحو 170 موقعًا لحزب الله، وما زالت القوات البرية تنفذ عمليات في جنوب لبنان.