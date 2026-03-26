أنباء عن انقطاع الكهرباء في بعض مناطق طهران عقب هجمات مكثفة
قال شهود عيان لوكالة "أسوشيتد برس" إن بعض مناطق العاصمة الإيرانية طهران شهدت انقطاع التيار الكهربائي، مساء الخميس 26 مارس (آذار).، ولم تصدر بعد أي تقارير رسمية بهذا الخصوص.
وقبل أقل من ساعة من هذا التقرير، أفاد الشهود بسماع أصوات هجمات مكثفة ومرور مقاتلات في سماء العاصمة طهران ومدينة كرج.
في استمرار للهجمات الصاروخية ومن خلال الطائرات المسيرة التي تشنها إيران ضد دول المنطقة، فُعِّلت منظومات الدفاع الجوي فجر اليوم الخميس في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.
وأعلن الجيش الكويتي أنه بصدد التصدي لهذه الهجمات، مؤكداً أن الحرس الوطني تمكن من إسقاط طائرتين مسيرتين معاديتين.
من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من المملكة، وتدمير عدد منها.
كما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وأخرى بالطائرات المسيرة شنتها إيران.
وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدة صواريخ من إيران، مؤكداً أن عمليات الاعتراض لا تزال جارية.
أفاد شهود عيان باستهداف عدة نقاط في إيران فجر اليوم الأربعاء، حيث سُمع دوي انفجارات وإطلاق صواريخ في مدن مختلفة.
ووفقاً لأحد المصادر، سُمع دوي انفجار في ضواحي مدينة أنديمشك عند الساعة الخامسة صباحاً. كما وردت تقارير عن سماع أصوات مقاتلات وإطلاق صواريخ في مدينة تشابهار عند الساعة 5:30 فجراً.
وبحسب التقارير، تعرضت عدة نقاط في مدينة نوشهر للاستهداف. كما تعرض مبنى في شرق طهران لهجوم في تمام الساعة 2:12 من صباح الأربعاء.
وفي رسالة بعث بها أحد المصادر لشبكة "إيران إنترناشيونال"، أشار إلى إطلاق ثلاثة صواريخ من موقع صاروخي في لارستان بمحافظة فارس عند الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، اتجهت نحو جهة الغرب أو الجنوب الغربي.
أعلن الجيش الإسرائيلي عن استكمال موجات هجومية استهدفت مواقع صاروخية في غرب ووسط إيران، بالإضافة إلى مقرات في العاصمة طهران، وذلك خلال ليل ونهار أمس.
وبحسب البيان، شن سلاح الجو هجمات ليلية طالت أكثر من 50 هدفاً في المنطقتين الوسطى والغربية، شملت مواقع تُستخدم لإطلاق وتخزين الصواريخ الباليستية.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهجمات استهدفت عدة مقرات مركزية تابعة للنظام الإيراني، من بينها مقرين تابعين لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، ومقراً يتبع لوزارة الاستخبارات.
ووفقاً للبيان، شملت الاستهدافات المتزامنة مستودعات لتخزين الأسلحة ومنظومات الدفاع الجوي، مؤكداً أن الهدف من هذه العمليات هو تعزيز التفوق الجوي لسلاح الجو الإسرائيلي في سماء إيران.
أفادت تقارير وشهود عيان بأن مناطق في طهران وأصفهان ومحافظات إيرانية أخرى تعرّضت، مساء الاثنين وفجر الثلاثاء، لهجمات إسرائيلية وأمريكية.
وفي أصفهان، استُهدفت مناطق منها قائميه وثلاثية سيمين وجسر وحيد، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتحطّم نوافذ بعض المباني. وبعد نحو نصف ساعة، تم استهداف مبنى تابع للشرطة في شارع قائميه، كما طالت الضربات فجر الثلاثاء برج اتصالات.
وفي طهران، سُمعت انفجارات في حي دروس ومناطق شرق المدينة، فيما أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار أيضًا في الري.
كما تعرّض مركز لحماية المعلومات في مراغة للاستهداف للمرة الثالثة بعد ظهر الاثنين، بينما سُمع صوت طائرات حربية وانفجار قوي في برازجان بمحافظة بوشهر فجر الثلاثاء.
صرّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي، بأن إيران تفرض رسوم عبور تصل إلى مليوني دولار على بعض السفن التي تمر عبر مضيق هرمز "لأي سبب كان".
وأوضح أن هذه الخطوة تعني عمليًا تطبيق نظام سيادي جديد في مضيق هرمز بعد 47 عامًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا الإجراء قد بدأ بالفعل.
وأضاف بروجردي: "على أي حال، فإن الحرب لها تكاليف، ومن الطبيعي أن نقوم بذلك ونفرض رسوم عبور على السفن التي تعبر مضيق هرمز".
وتابع: "لقد هدد ترامب بضرب كافة منشآت الطاقة الإيرانية، لكن في المقابل، فإن كافة قدرات الطاقة الإسرائيلية- ونظراً لمساحتها المحدودة للغاية- تقع في مرمى نيران إيران، ونحن قادرون على تدميرها بالكامل خلال يوم واحد فقط".