وأعلن الجيش الكويتي أنه بصدد التصدي لهذه الهجمات، مؤكداً أن الحرس الوطني تمكن من إسقاط طائرتين مسيرتين معاديتين.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن اعتراض ما لا يقل عن 23 طائرة مسيرة في المنطقة الشرقية من المملكة، وتدمير عدد منها.

كما أفادت وزارة الدفاع الإماراتية بتصدي منظومات الدفاع الجوي لهجمات صاروخية وأخرى بالطائرات المسيرة شنتها إيران.

وفي السياق ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عدة صواريخ من إيران، مؤكداً أن عمليات الاعتراض لا تزال جارية.