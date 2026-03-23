وفي أصفهان، استُهدفت مناطق منها قائميه وثلاثية سيمين وجسر وحيد، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء وتحطّم نوافذ بعض المباني. وبعد نحو نصف ساعة، تم استهداف مبنى تابع للشرطة في شارع قائميه، كما طالت الضربات فجر الثلاثاء برج اتصالات.

وفي طهران، سُمعت انفجارات في حي دروس ومناطق شرق المدينة، فيما أفادت وسائل إعلام بسماع دوي انفجار أيضًا في الري.

كما تعرّض مركز لحماية المعلومات في مراغة للاستهداف للمرة الثالثة بعد ظهر الاثنين، بينما سُمع صوت طائرات حربية وانفجار قوي في برازجان بمحافظة بوشهر فجر الثلاثاء.