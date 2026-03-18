انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مرة أخرى موقف حلفاء واشنطن تجاه مضيق هرمز، وكتب على شبكة "تروث سوشال"، أن الدول المعتمدة على المضيق يجب أن تتحمل مسؤولية تأمينه.

وأضاف ترامب: "أتساءل ماذا سيحدث إذا قضينا تمامًا على ما تبقى من النظام الإرهابي الإيراني".

وانتقد الحلفاء "غير المستجيبين"، مؤكدًا أن هذا النهج سيجبرهم على التحرك بسرعة.

ووصف ترامب منتقديه بـ "الأغبياء"، وكتب: "تذكروا، النظام الإيراني يُعتبر من قِبل الجميع الداعم الحكومي رقم واحد للإرهاب. نحن نعمل على إخراجهم من المشهد بسرعة".