وجه الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، رسالة فيديو إلى الشعب الإيراني بمناسبة احتفال "أربعاء النار" أو ما تسمى في إيران "جهارشنبه سوري"، أعرب فيها عن "أحر أمنياته" لهم، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الاحتفال القديم بشيراً بالتغيير.

وقال إسحاق هرتسوغ: "أيها الشعب الإيراني، أبعث لكم بأحر تمنياتي. بمناسبة احتفال النار "چهارشنبه‌سوري"، وهو تقليد قديم وفريد لشعبكم، آمل أن يحمل هذا العيد معه أصدق الأماني والدفء والفرح والتغيير الذي تستحقونه".

وأضاف: "أنتم تستحقون أفضل من هذا. أنتم تستحقون التغيير. آمل أن يجلب "جهارشنبه سوري" هذا معه تغییراً حقيقياً؛ تغيير في المنطقة، تغيير في إيران، وتغيير لأجل مستقبل أبنائنا".

