الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل "غلام رضا سليماني" قائد قوات الباسيج
أعلن الجيش الإسرائيلي أن غلام رضا سليماني، قائد قوات الباسيج، قُتل في هجوم استهدف طهران.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أن مقتله يضاف إلى قائمة القادة البارزين في القوات المسلحة الإيرانية الذين لقوا حتفهم خلال العمليات الأخيرة، معتبراً ذلك "ضربة قاصمة" لهيكل القيادة والسيطرة الأمنية للنظام الإيراني.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي أنه خلال الاحتجاجات الداخلية في إيران، لا سيما في الفترات الأخيرة، لعبت قوات الباسيج تحت قيادة غلام رضا سليماني دوراً في الإجراءات القمعية العنيفة واعتقال المتظاهرين.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن عشرات المقاتلات التابعة لسلاح الجو نفذت، يوم الاثنين، عملية واسعة استهدفت بنى تحتية تابعة للنظام الإيراني في مدن طهران وشيراز وتبريز، وذلك بتوجيه من وحدة الاستخبارات العسكرية. وذكر أن هذه الضربات نُفذت على عدة موجات وبشكل متزامن.
وبحسب البيان، أُطلقت خلال الهجمات على طهران عشرات الذخائر باتجاه مقار تابعة لمؤسسات أمنية إيرانية، من بينها وزارة الاستخبارات وقوات الباسيج، كما تم استهداف مواقع تُستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في شيراز طالت مقر قيادة قوى الأمن الداخلي وموقعًا لتخزين الصواريخ الباليستية.
وأشار إلى أنه في تبريز تم تدمير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.
وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه العمليات هو توسيع التفوق الجوي وإزالة التهديدات ضد إسرائيل.
كما أوضح أن هذه العملية تأتي ضمن مرحلة تعميق الضربات الموجهة إلى البنى التحتية الرئيسية وقدرات النظام الإيراني على تهديد إسرائيل وسلاح الجو التابع لها.
شهدت مناطق متفرقة من العاصمة الإيرانية طهران وضواحيها، بالإضافة إلى مناطق في مدينة كرج، سلسلة انفجارات ليل الإثنين 16 مارس وفجر الثلاثاء 17 مارس.
ووفقاً لتقارير وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، سُمعت دوي انفجارات عنيفة في المناطق المركزية من طهران، بما في ذلك محيط شارع "بهشتي"، و"يوسف آباد"، و"كارغر الجنوبي"، وميدان "قزوين". كما طالت الانفجارات المناطق الشمالية مثل "نياوران" و"أقدسية"، وضواحي "تجریش" و"جماران"، وصولاً إلى شمال شرق وشرق العاصمة في محيط شارع "نيروي هوائي" (سلاح الجو).
وأفاد عدد من المواطنين عن تحليق مقاتلات حربية على ارتفاعات منخفضة، بالإضافة إلى تفعيل نشاط الدفاعات الجوية في سماء طهران.
في سياق متصل، أبلغ شهود عيان عن سماع دوي انفجارات هائلة في منطقتي "فرديس" و"كرج" ليل الإثنين وفجر الثلاثاء. كما أشار أحد المصادر إلى وقوع انفجار في منصة إطلاق "لانشر" بمنطقة "نمازي" في مدينة "هشتغرد" فجر اليوم الثلاثاء.
أفادت تقارير نقلها متابعون لشبكة "إيران إنترناشيونال" بأن هجمات جوية متعددة شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل، مساء الاثنين 16 مارس وفجر الثلاثاء 17 مارس، استهدفت مناطق مختلفة في إيران امتدت من "تبریز" شمالاً وصولاً إلى "جابهار" في الجنوب الشرقي.
وذكر أحد المواطنين وقوع انفجار عنيف في منطقة "جمستان" بمحافظة "مازندران" ليل الاثنين. كما أفاد المتابعون في رسائلهم بوقوع انفجارات في كل من "تبریز" و"بناب" بمحافظة أذربيجان الشرقية، وقاعدة القوات البحرية في "بندر أنزلي"، وقاعدة القوات الجوية في "بندر عباس".
كما أشارت التقارير إلى وقوع انفجارات هائلة في ضاحية "صدرا" بمدينة شيراز، وقاعدة القوات البحرية في "المحمرة"، ومدينة "أوز" في محافظة فارس، وصولاً إلى "جابهار" على ساحل محافظة سيستان وبلوشستان.
وفي سياق متصل، أبلغ بعض المتابعين عن تحليق مكثف لمقاتلات حربية في أجواء المناطق الغربية، بما في ذلك محافظة "کرمانشاه".
بحسب معلومات وصلت إلى «إيران إنترناشيونال»، يتزايد تراجع المعنويات وحالات الهروب من الخدمة العسكرية بين القوات العسكرية والأمنية في إيران.
وقد تحولت هذه الظاهرة بين أفراد الشرطة إلى أحد التحديات الجدية التي تواجهها السلطات، إذ أفادت تقارير بأن نحو 350 عنصرًا غادروا مواقع خدمتهم في إحدى قواعد هذه القوة.
وتشير تقارير إلى أن نسبة الهروب أو الغياب عن الخدمة في بعض الوحدات بلغت نحو 90 في المئة.
كما تفيد تقارير بأن الحرس الثوري سعى إلى تعويض النقص في القوى البشرية عبر استدعاء عدد من المتقاعدين للعودة إلى الخدمة، كما حاول تشجيع بعض السجناء على التعاون مع الأجهزة الأمنية مقابل وعود بالعفو.
وفي سلاح الجو أيضًا، تشير تقارير واردة إلى تدني مستوى المعنويات والجاهزية العملياتية. ويُقال إن كثيرًا من الطيارين، خصوصًا بعد إسقاط طائرة من طراز «ياك-130» خلال مواجهة مع مقاتلة إسرائيلية من طراز «إف-35»، لا يُبدون رغبة في الطيران أو مواجهة سلاح الجو الإسرائيلي أو الأمريكي، كما تراجع مستوى الجاهزية القتالية.
أفادت تقارير إعلامية دولية، خلال الساعات الماضية، بوقوع سلسلة هجمات وعمليات اعتراض جوي استهدفت عدة دول في المنطقة، بالتزامن مع تصاعد وتيرة التوترات في العراق والإقليم.
وأعلنت مصادر عراقية عن اعتراض أجسام طائرة في سماء أربيل، فيما تعرضت منطقة "برطلة" شرقي الموصل لضربة جوية. وفي العاصمة بغداد، استُهدف منزل يُستخدم مقراً لقادة "الحشد الشعبي"، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية.
ونقلت وسائل إعلام أنباءً عن دوي انفجارات عنيفة في بغداد، حيث أكدت مصادر أمنية لوكالتي "رويترز" و"أسوشيتد برس" تعرض السفارة الأميركية لهجوم صاروخي وبطائرات مسيرة، مشيرة إلى سقوط صاروخ على مهبط للمروحيات داخل مجمع السفارة. كما تم إسقاط طائرة مسيرة كانت تستهدف المركز الدبلوماسي الأميركي القريب من مطار بغداد.
وعلى الصعيد الإقليمي، جرى اعتراض عدة طائرات مسيرة في المنطقة الشرقية ومحافظة الجوف بالمملكة العربية السعودية، فيما فُعّلت صافرات الإنذار في البحرين. وفي دبي، تمت السيطرة على تداعيات سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض أصاب واجهة أحد المباني، دون تسجيل خسائر بشرية.