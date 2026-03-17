وبحسب البيان، أُطلقت خلال الهجمات على طهران عشرات الذخائر باتجاه مقار تابعة لمؤسسات أمنية إيرانية، من بينها وزارة الاستخبارات وقوات الباسيج، كما تم استهداف مواقع تُستخدم لتخزين وإطلاق الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن الهجمات في شيراز طالت مقر قيادة قوى الأمن الداخلي وموقعًا لتخزين الصواريخ الباليستية.

وأشار إلى أنه في تبريز تم تدمير مزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وأكد الجيش الإسرائيلي أن الهدف من هذه العمليات هو توسيع التفوق الجوي وإزالة التهديدات ضد إسرائيل.

كما أوضح أن هذه العملية تأتي ضمن مرحلة تعميق الضربات الموجهة إلى البنى التحتية الرئيسية وقدرات النظام الإيراني على تهديد إسرائيل وسلاح الجو التابع لها.