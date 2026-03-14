أفاد موقع "أكسيوس" بأن فرنسا قدمت مقترحًا لإنهاء الحرب في لبنان بين إسرائيل وحزب الله الموالي لإيران، وهو مقترح يتضمن اعتراف الحكومة اللبنانية بإسرائيل.

ونقل الموقع عن “مصادر مطلعة” أن الحكومة اللبنانية قبلت هذا المقترح كأساس للمفاوضات، بينما تقوم الولايات المتحدة وإسرائيل بدراسته.

وبحسب التقرير، يدعو المقترح الفرنسي إلى إجراء مفاوضات مباشرة بين تل أبيب وبيروت- بدعم من باريس وواشنطن- حول “إعلان سياسي” يتفق عليه الطرفان خلال شهر واحد.

ووفقًا للخطة، سيتعهد لبنان، إضافة إلى الاعتراف بإسرائيل، باحترام سيادتها ووحدة أراضيها. كما سيؤكد الطرفان التزامهما بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أنهى حرب لبنان الثانية 2006، وكذلك اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بعد أكثر من عام من القتال بين حزب الله وإسرائيل.

وذكر التقرير أن الحكومة اللبنانية ستلتزم بمنع أي هجمات على إسرائيل انطلاقًا من الأراضي اللبنانية، وبنزع سلاح حزب الله ومنع نشاطه العسكري.

كما ستنسحب القوات الإسرائيلية خلال شهر واحد من المناطق التي سيطرت عليها خلال الحرب الحالية. وبعد ذلك سينتشر الجيش اللبناني في جنوب البلاد، بينما تتولى قوات قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان إلى جانب مجموعة من الدول التي يختارها مجلس الأمن مهمة التحقق من نزع سلاح حزب الله.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن لبنان سيعلن استعداده للتفاوض مع إسرائيل حول معاهدة عدم اعتداء دائمة، وأن اتفاقًا ينهي رسميًا حالة الحرب بين البلدين منذ تأسيس دولة إسرائيل عام 1948 سيُوقّع خلال شهرين.

وبعد توقيع الاتفاق، سينسحب الجيش الإسرائيلي من خمسة مواقع في جنوب لبنان كان قد سيطر عليها منذ عام 2024.

وأضاف التقرير أن المرحلة الأخيرة من المقترح الفرنسي تدعو إلى ترسيم الحدود بين إسرائيل ولبنان، وكذلك بين لبنان وسوريا، قبل نهاية العام الجاري.