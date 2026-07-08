مستشار مجتبى خامنئي: إدارة مضيق هرمز ستبقى إيرانية إلى الأبد
كتب محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، على منصة "إكس": "ستبقى إدارة مضيق هرمز إيرانية إلى الأبد، وسيُعاقَب المسؤولون عن مقتل أعزائنا عقابًا قاسيًا".
كتب محمد مخبر، مستشار المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، على منصة "إكس": "ستبقى إدارة مضيق هرمز إيرانية إلى الأبد، وسيُعاقَب المسؤولون عن مقتل أعزائنا عقابًا قاسيًا".
دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز)، عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن طريقة إدارته للحرب مع إيران، قائلاً: "كان لديهم قادة، ولم يعودوا موجودين.. والآن لديهم مجموعة أخرى من القادة. ربما يختفون هم أيضًا".
وأضاف: "أتعلمون؟ ربما أختفي أنا أيضًا، لأنني هدفهم الأول".
وتابع ترامب: "مهما حدث، فلن ندخل في حرب طويلة مع إيران".
أفادت وكالة "تاس" الرسمية الروسية، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع، بأن إيران أوقفت المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة.
ويأتي ذلك في وقت وقال فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال قمة "الناتو" في أنقرة، إن مذكرة التفاهم مع إيران "انتهت"، معلنًا أن القوات الأميركية قد تشن مساء الأربعاء جولة جديدة من الهجمات على إيران.
وفي السياق ذاته، نقلت قناة "برس تي في" الناطقة بالإنجليزية التابعة للتلفزيون الرسمي الإيراني عن "مصدر أمني" قوله: "إن الاستراتيجية الجديدة لطهران تقوم على استهداف أهداف الطرف المقابل بما لا يقل عن ضعف حجم أي هجوم تتعرض له".
وأضاف المصدر أن أي تهديد سيُواجه برد حاسم، وأن إيران لا تميّز بين الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين، كما أكد أنه سيُغلق مضيق هرمز بالكامل بعد أي هجوم.
قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن تغيير العقيدة النووية، والانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وإغلاق مضيق باب المندب إلى جانب مضيق هرمز، من بين الخيارات التي قد تُبحث إذا شنت الولايات المتحدة هجومًا جديدًا.
وأضاف رضائي، في تصريحات لوكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري، أن إيران سترد بكل قوتها إذا تعرضت لهجوم أميركي جديد، مشيرًا إلى أن لدى طهران خيارات أخرى لم تستخدمها حتى الآن.
كما أكد أن تغيير العقيدة النووية قد يُطرح للنقاش إذا شعرت إيران بأنها تواجه "تهديدًا وجوديًا".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إننا "نقوم الآن بأمور تجاه إيران كان ينبغي القيام بها قبل 47 عامًا. إذا نظرتم إلى هذا البلد، فسترون أن جيشه قد دُمّر عمليًا في غضون أسابيع قليلة".
وأضاف ترامب، يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز)، على هامش قمة "الناتو": "لدينا أقوى جيش في العالم؛ وبفارق كبير جدًا، ولا يمكن مقارنة أي جيش به".
وتابع الرئيس الأميركي: "إن إيران قد تفككت بالكامل؛ ودُمّرت راداراتها، وكذلك الجزء الأكبر من منصات إطلاق صواريخها، ومعظم قدراتها القتالية، ولم يعد قادتها موجودين".
ارتفع سعر نفط "برنت"، المؤشر العالمي للنفط، بنسبة 7.9 في المائة ليصل إلى 80 دولاراً للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو ثلاثة أسابيع.
وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 5 في المائة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في قمة "الناتو" المنعقدة في أنقرة أن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت.
وقبل ساعات، ذكرت قناة "سي بي إس نيوز" أيضًا أن سعر نفط "برنت" ارتفع في مسار صعودي بنسبة 6.3 في المائة ليصل إلى 78.80 دولار للبرميل.