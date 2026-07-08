دافع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يوم الأربعاء 8 يوليو (تموز)، عقب قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عن طريقة إدارته للحرب مع إيران، قائلاً: "كان لديهم قادة، ولم يعودوا موجودين.. والآن لديهم مجموعة أخرى من القادة. ربما يختفون هم أيضًا".

وأضاف: "أتعلمون؟ ربما أختفي أنا أيضًا، لأنني هدفهم الأول".

وتابع ترامب: "مهما حدث، فلن ندخل في حرب طويلة مع إيران".