وقالت الصحيفة إن تشييع جنازة علي خامنئي كان "استعراضًا لقوة الإسلام"، معتبرة أن أمن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قد انتهى إلى الأبد".

وفي مقال بعنوان "نريد رأس ترامب"، كتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، أنه ينبغي الإعلان رسميًا أن إيران تعتبر ترامب، وحتى الطيارين الذين شاركوا في مقتل علي خامنئي، "مهدورو الدم"، وأنها ستقوم "بقتله" أينما عثرت عليه.