صحيفة "كيهان" الإيرانية: ترامب لا ينبغي أن يبقى على قيد الحياة
كتبت صحيفة "كيهان"، التي تُدار تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، في صدر صفحتها الأولى الصادرة اليوم الأربعاء 8 يوليو، عبارة: "ترامب لا ينبغي أن يبقى على قيد الحياة".
كتبت صحيفة "كيهان"، التي تُدار تحت إشراف ممثل المرشد الإيراني، في صدر صفحتها الأولى الصادرة اليوم الأربعاء 8 يوليو، عبارة: "ترامب لا ينبغي أن يبقى على قيد الحياة".
وقالت الصحيفة إن تشييع جنازة علي خامنئي كان "استعراضًا لقوة الإسلام"، معتبرة أن أمن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "قد انتهى إلى الأبد".
وفي مقال بعنوان "نريد رأس ترامب"، كتب حسين شريعتمداري، ممثل المرشد الإيراني في صحيفة "كيهان"، أنه ينبغي الإعلان رسميًا أن إيران تعتبر ترامب، وحتى الطيارين الذين شاركوا في مقتل علي خامنئي، "مهدورو الدم"، وأنها ستقوم "بقتله" أينما عثرت عليه.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن بيان وزارة الخارجية القطرية بشأن الهجوم على سفينة تابعة لقطر في مضيق هرمز "يثير علامات استفهام ويتعارض مع مبدأ حسن الجوار"، واصفًا هذا الموقف بأنه "غير مقبول".
وأضاف بقائي: "السفن التي تعمد إلى إطفاء أجهزة التتبع أو التلاعب بها بهدف التخفي عن أنظمة المراقبة والسلامة، تتسبب في تهديد أمن الملاحة وتعرقل جهود إيران لتسهيل العبور الآمن في مضيق هرمز".
وكانت وزارة الخارجية القطرية قد أعلنت في وقت سابق استدعاء نائب السفير الإيراني، وتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية الهجوم على ناقلة "الركيات".
واعتبرت الدوحة الهجوم تهديدًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية، مؤكدة أنها تحتفظ بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها استدعت نائب السفير الإيراني على خلفية الهجوم على ناقلة الغاز القطرية "الركيات"، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.
واعتبرت الدوحة أن الهجوم يشكل تهديدًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
وطالبت قطر إيران بتقديم توضيح فوري بشأن الهجوم على ناقلة "الركيات"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، والالتزام بالقانون الدولي.
كما أكدت الدوحة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية مصالحها.
أدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، بشدة الهجوم الإيراني على ناقلة الغاز القطرية "الرقيات" وتعريض حياة أفراد طاقمها للخطر، واعتبره تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
وقال البديوي، في بيان صدر الثلاثاء 7 يوليو (تموز)، إن الهجوم الإيراني على الناقلة القطرية "الرقيات" وتعريض طاقمها للخطر يمثل تصعيدًا خطيرًا يهدد أمن المنطقة واستقرارها.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع إزاء "الهجمات الإيرانية المتكررة"، بما يضمن الحفاظ على الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويحول دون تكرار مثل هذه الأعمال العدائية.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أيضًا وقوف المجلس إلى جانب قطر، ودعمه الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها لمواجهة ما وصفه بـ"الهجوم الإيراني المباغت".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في إشارة إلى الحرب الأخيرة ضد إيران، إنه يشعر بـ"خيبة أمل كبيرة" من أداء حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مضيفًا: "لم تتم معاملتنا بشكل جيد بسبب ما قمنا به في إيران".
ووصف ترامب، عقب وصوله إلى العاصمة التركية أنقرة؛ للمشاركة في قمة حلف " الناتو"، انعقاد القمة بأنه "حدث مهم".
وردًا على سؤال بشأن مدى رضاه عن تقدم دول الناتو في زيادة الإنفاق الدفاعي، قال: "سنرى. أشعر بخيبة أمل كبيرة من الناتو".
وأضاف الرئيس الأميركي، على هامش القمة، خلال لقائه تلرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: "بصراحة، لولا أن القمة تُعقد في تركيا، حيث يتمتع صديقي أردوغان بقيادة قوية للغاية، ما كنت شاركت فيها أصلاً".
أعربت عائلة كريغ فورمن وليندسي فورمن، المواطنين البريطانيين المعتقلين في إيران، عن قلقها البالغ إزاء أوضاعهما، وذلك عقب نشر تقارير أفادت بحرمانهما من الرعاية الطبية والمستلزمات الأساسية خلال إضرابهما عن الطعام في سجن إيفين بطهران.
وقالت العائلة إن كريغ فورمن يواصل إضرابه عن الطعام منذ تسعة أسابيع، فيما دخلت ليندسي فورمن أسبوعها الثامن، مؤكدة أن كليهما يعاني من فقدان حاد في الوزن.
ومن المقرر أن يلتقي جو بينيت، نجل ليندزي فورمن، الأربعاء، بعدد من أعضاء البرلمان البريطاني، للمطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة بشأن وضع والديه.
وطالبت العائلة الحكومة البريطانية بالضغط على السلطات الإيرانية لضمان حصول الزوجين على رعاية طبية فورية ومستقلة، وتسليمهما المستلزمات الأساسية التي حُرما منها، والعمل على الإفراج عنهما.