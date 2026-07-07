قطر تستدعي نائب السفير الإيراني على خلفية الهجوم على ناقلة الغاز "الركيات"
أعلنت وزارة الخارجية القطرية أنها استدعت نائب السفير الإيراني على خلفية الهجوم على ناقلة الغاز القطرية "الركيات"، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية.
واعتبرت الدوحة أن الهجوم يشكل تهديدًا لأمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية.
وطالبت قطر إيران بتقديم توضيح فوري بشأن الهجوم على ناقلة "الركيات"، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكراره، والالتزام بالقانون الدولي.
كما أكدت الدوحة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات لحماية مصالحها.