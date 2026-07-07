قال مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" إن إيران استهدفت، الثلاثاء، ثلاث سفن تجارية في المياه الإقليمية العُمانية، بالقرب من مضيق هرمز.

ووصف المسؤول الأميركي هذه الهجمات بأنها "انتهاك واضح" لمذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. كما ذكرت "سي إن إن" أن الهجوم على السفينة التجارية الثالثة لم يُكشف عنه إعلاميًا حتى الآن.

وفي السياق نفسه، نقلت قناة "الحدث" عن مسؤول أميركي قوله إن الحرس الثوري الإيراني استهدف السفينة التجارية الثالثة في مضيق هرمز.

وأكد المسؤول أن طهران انتهكت مذكرة التفاهم من خلال هجماتها على الملاحة في مضيق هرمز، مضيفًا: "أسقطنا عددًا من الطائرات المسيّرة التي أطلقتها إيران".