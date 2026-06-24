قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، في تصريح للصحافيين، خلال زيارته للكويت، بشأن عودة الوفود التفاوضية إلى سويسرا: "إذا لم أكن مخطئاً، فإنهم سيعودون إلى سويسرا. وعلى أي حال، سيجتمع الفريق الفني مجدداً لمواصلة المحادثات".
وأضاف روبيو بشأن وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران: "سيقومون بالإجراءات اللازمة عندما يتعين ذلك، لكن هذا يجب أن يحدث. هذا التزام تم التعهد به ويجب الوفاء به".
وتابع: "إذا كان من المفترض أن نتوصل إلى اتفاق، فيجب أن يكون اتفاقًا حقيقيًا وجيدًا. وإذا أرادت إيران التوصل إلى اتفاق جيد وحقيقي، فإن الولايات المتحدة مستعدة لذلك. أما إذا لم يحدث ذلك، فإن الرئيس لديه بطبيعة الحال خيارات أخرى".