قال المتحدث باسم شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، لقناة "إيران إنترناشيونال"، إن الشركة علّقت جميع رحلاتها من وإلى إيران حتى نهاية يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2026.

وأضاف، تعليقًا على ما نشرته وسائل إعلام رسمية بشأن استئناف الرحلات إلى إيران، أن الشركة تؤكد أنها عقدت مؤخرًا اجتماعًا مع ممثلين محليين، موضحًا أن مثل هذه الاجتماعات وتبادل وجهات النظر أمر اعتيادي وجزء من عملية مستمرة لتقييم الظروف التشغيلية والمتطلبات التنظيمية.

وأكد المتحدث أن أي قرار بشأن استئناف الرحلات إلى إيران سيظل مرهونًا بتقييم أمني شامل وبمراجعة مستمرة للظروف التشغيلية، مشددًا على أن سلامة وأمن الركاب وأطقم الطيران تظل الأولوية القصوى للشركة.

