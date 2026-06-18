وأوضح هيغسيث، في تصريحات للصحافيين عقب مشاركته في اجتماع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن التفاهم الحالي مع إيران تم التوصل إليه من "موقع قوة" أميركي، مضيفًا: "لقد أوضح الرئيس دونالد ترامب تماماً أنه إذا لم تلتزم إيران خلال هذه المفاوضات بما تعهدت به؛ أي التخلي عن السلاح النووي وطموحاتها النووية، وتسليم موادها النووية، وإغلاق منشآتها، فإننا مستعدون لاستئناف العمليات العسكرية. البنتاغون جاهزة للعودة إلى العمليات إذا لزم الأمر؛ نحن نفضل عدم القيام بذلك، لكننا على أتم الاستعداد له".

وفيما يتعلق بالحصار البحري، قال وزير الحرب الأميركي: "عندما يُرفع الحصار بالكامل، سنتراجع ونسمح بحرية تدفق التجارة. لكن إذا لم تفِ إيران بالتزاماتها، فنحن قادرون تمامًا على إعادة فرض حصار صارم وكامل مجدداً".

وتابع مشدداً على الدور الأميركي في مسار الاتفاق: "سنلعب دور أداة الضغط الرئيسية خلف هذه المفاوضات، وسنكون بمثابة العصا الغليظة وراءها".

وأكد هيغسيث أن جميع مراحل تنفيذ مذكرة التفاهم ستستند بالكامل إلى مبدأ "التحقق"، وأن واشنطن ستتحرك فوراً، في حال رصد أي عدم التزام من جانب طهران.

كما كشف عن أن بعض الدول الأوروبية أبدت استعدادها لتولي دور أكبر في تأمين وحماية حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.

وفي ختام تصريحاته، أشار وزير الدفاع الأميركي إلى أن أي تغيير في مستوى وحجم وجود القوات الأميركية في منطقة الشرق الأوسط سيعتمد بشكل مباشر على الظروف الميدانية ومدى كفاءة وجدية التزام إيران بتعهداتها، رافضاً في الوقت ذاته الانتقادات الموجهة لبنود الاتفاق بالقول: "لا توجد أي تنازلات أو امتيازات أحادية الجانب في هذا التفاهم".