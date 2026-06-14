أفادت شبكة "سي إن إن" بأن وفدًا قطريًا وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح الأحد 14 يونيو، في زيارة نُسّقت مع الولايات المتحدة، بهدف المساعدة في إنجاز التفاهم النهائي بين طهران وواشنطن.

وذكرت الشبكة أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود دبلوماسية لدعم استكمال صيغة الاتفاق أو مذكرة التفاهم المرتقبة.

من جانبها، أكدت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، صحة الخبر، مشيرة إلى أن الوفد القطري أجرى محادثات مع مسؤولين في النظام الإيراني ضمن هذا المسار.

