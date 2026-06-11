البحرين: إصابة طفلة تبلغ 11 عاماً بشظايا طائرات مسيّرة تابعة للنظام الإيراني
أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، أن طفلة تبلغ من العمر 11 عاماً أُصيبت بجروح طفيفة نتيجة "العدوان" الصادر عن النظام الإيراني، وذلك بعد سقوط شظايا ناجمة عن اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة.
وأضافت الوزارة أنه نتيجة تساقط هذه الشظايا، اشتعلت النيران في عدة سيارات، كما لحقت أضرار بعدد من المنازل في مدينة حمد والعاصمة المنامة.
وأكدت وزارة الداخلية البحرينية أن فرق الدفاع المدني والإسعاف الوطني باشرت التعامل مع الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة.