وقال: "وفقًا للتحقيقات التي أُجريت، لم يقع قبل ساعة أي انفجار في قشم".

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية قد ذكرت سابقًا أن الطبيعة الدقيقة للأصوات التي سُمعت لا تزال غير معروفة، لكنها أشارت إلى أنه وبالنظر إلى شدتها، قد يكون مصدرها من منطقة تبعد نسبيًا عن مدينة قشم، أو أنها مرتبطة بتحركات في مضيق هرمز.