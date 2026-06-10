حاكم "قشم" ينفي وقوع أي انفجار في الجزيرة الإيرانية
أعلن حاكم جزيرة "قشم" الإيرانية، حسين أمير تيموري، عدم وقوع أي انفجار في الجزيرة، وذلك عقب تداول تقارير في بعض وسائل الإعلام المحلية حول سماع دوي انفجارات بها.
أعلن حاكم جزيرة "قشم" الإيرانية، حسين أمير تيموري، عدم وقوع أي انفجار في الجزيرة، وذلك عقب تداول تقارير في بعض وسائل الإعلام المحلية حول سماع دوي انفجارات بها.
وقال: "وفقًا للتحقيقات التي أُجريت، لم يقع قبل ساعة أي انفجار في قشم".
وكانت وكالة "مهر" الإيرانية قد ذكرت سابقًا أن الطبيعة الدقيقة للأصوات التي سُمعت لا تزال غير معروفة، لكنها أشارت إلى أنه وبالنظر إلى شدتها، قد يكون مصدرها من منطقة تبعد نسبيًا عن مدينة قشم، أو أنها مرتبطة بتحركات في مضيق هرمز.
أعلن الحساب الفارسي لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة "إكس"، أن الكشف عن نظام جديد لإدارة المعارك، عقب تطوير منظومة الدفاع الصاروخي "حيتس" وإطلاق أقمار صناعية، يُعد "رسالة واضحة إلى إيران".
وكانت الصناعات الجوية الإسرائيلية قد كشفت عن الجيل الجديد من نظام يُعرف باسم "أوبال-إن جي"، وهو نظام قيادة وسيطرة متقدم يجمع معلومات ساحة المعركة من الجو والبر والبحر بشكل متزامن ومتكامل.
وبحسب الجانب الإسرائيلي، فإن النظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، وتحديد الأولويات بين الأهداف، ومساعدة القادة على اتخاذ قرارات أسرع، كما يتيح تنسيقًا بين الطائرات المقاتلة والطائرات المسيّرة والمروحيات والسفن ومراكز القيادة.
وأشار التقرير إلى أن النسخة الجديدة مبنية على خبرات تشغيل النظام السابق "أوبال"، ومتكيفة مع معايير حلف شمال الأطلسي "الناتو".
وتقول إسرائيل إن هذا النظام يسهل التعاون بين المعدات المأهولة وغير المأهولة في مجالات مثل جمع المعلومات والحرب الإلكترونية والعمليات المنسقة.
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجمات الأميركية التي نُفذت مساء الثلاثاء تلحق الضرر بالمسار الدبلوماسي.
وأضاف أن «الرسائل المتناقضة، والتغييرات المتكررة في المواقف والمطالب، إلى جانب الانتهاكات المتواصلة لوقف إطلاق النار من جانب الولايات المتحدة، تضر بالعملية الدبلوماسية».
وأكد بقائي أن «أي مسار دبلوماسي يتضرر من اللجوء إلى القوة والإجراءات غير القانونية»، مشيراً إلى أن نجاح المفاوضات يتطلب وجود حد أدنى من الأجواء المناسبة.
كما اتهم إسرائيل بالإضرار بالجهود الدبلوماسية من خلال ما وصفه بـ"الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار" في لبنان.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) انتهاء ما وصفتها بعمليات «الدفاع عن النفس» ضد إيران، والتي نُفذت بأمر من الرئيس الأميركي رداً على إسقاط مروحية أباتشي تابعة للجيش الأميركي.
وقالت سنتكوم إن مقاتلات تابعة لسلاحي الجو والبحرية الأميركيين استخدمت ذخائر دقيقة التوجيه لاستهداف منظومات الدفاع الجوي ومحطات التحكم الأرضية ومواقع رادارات المراقبة الإيرانية قرب مضيق هرمز.
وأضافت أن العملية جاءت «رداً متناسباً» على هجمات استهدفت قوات أميركية وسفناً تجارية دولية في مياه المنطقة.
وأكدت القيادة المركزية الأميركية أن قواتها لا تزال في حالة تأهب كامل، ومستعدة للتعامل مع ما وصفته بـ«الاعتداءات الإيرانية غير المبررة».
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن الحصار البحري المفروض على جنوب إيران جعلها "فقيرة للغاية".
وأضاف أنه سيواصل هذا الحصار طالما كان ذلك ضروريًا.
وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن حادثة إسقاط مروحية "أباتشي" على يد إيران في مضيق هرمز كانت "ذات أهمية ضئيلة" بالنسبة لترامب.
وكان ترامب قد أكد سابقًا، عبر منصة "تروث سوشال"، أن "الولايات المتحدة ستضطر إلى الرد على هذا الهجوم".
حُكم على رجل الدِين وعضو مجمع المدرسين والمحققين في الحوزة الدينية بقم وأستاذ جامعة مفيد والباحث الديني المحتجز في سجن "قم"، عبد الرحيم سليماني أردستاني، من قِبل المحكمة الخاصة برجال الدين، بالسجن لمدة 6 سنوات، إضافة إلى دفع غرامة مالية وتجريده من الزيّ الديني.
وأفاد موقع "إنصاف نيوز"، يوم الثلاثاء 9 يونيو (حزيران)، نقلًا عن مجتبى لطفي، أحد مسؤولي مكتب آية الله حسين علي منتظري، بأن الحكم صدر بحق سليماني أردستاني، مشيرًا إلى أن أردستاني قال إنه لا يعتزم الطعن في الحكم إلا إذا جرت المحاكمة بشكل علني.
ووفقًا للطفي، فقد أُدين سليماني أردستاني بجميع التهم الثماني الموجهة إليه.
وكان سليماني أردستاني قد ذكر في رسالة من داخل السجن أنه يواجه اتهامات من بينها "تشويش الرأي العام"، و"الإساءة إلى المقدسات"، و"الإساءة إلى المرشد" فيما يتعلق بعلي ومجتبى خامنئي، و"التجمع احتجاجًا على اعتقال مير حسين موسوي (أحد قادة الحركة الخضراء)"، و"التجمع والتآمر ضد الأمن الداخلي".