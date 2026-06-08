وقال دفرين: "كان لدينا تنسيق وثيق مع (سنتكوم)، بما في ذلك المجال الدفاعي، وقد شاركوا بالأمس في عمليات الاعتراض".

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن إيران تربط هجومها بالضربة الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً أن إطلاق طهران الصواريخ باتجاه إسرائيل يُعد انتهاكاً لاتفاق الهدنة المستمر منذ شهرين.

وأشار إلى أن هذا السلوك قد يعكس "عجز الإيرانيين عن توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة، ولجأوا إلى خرق وقف إطلاق النار بهدف كسب الوقت".