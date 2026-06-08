وأضافت الوكالة: "إذا كان الإسرائيليون والأميركيون يعتقدون أنهم قادرون عبر التصعيد الممنهج على جعل إيران ومحور المقاومة قابلين للتنبؤ أو تقييد نوع الرد الإيراني، فإنهم يرتكبون خطأً أحمق".

وتابعت الوكالة التابعة للحرس الثوري أن "إيران سترفع مستوى التصعيد، وحجم العقاب الموجه لإسرائيل إلى درجة تجعلها تندم على استمرار جرائمها"، على حد قولها.

كما نقلت "تسنيم" أن "الأيام القادمة ستُظهر أن حسابات الإسرائيليين والأميركيين خاطئة دائمًا"، مضيفة أن "أميركا ستدفع ثمنًا مقابل إجراءات إسرائيل".