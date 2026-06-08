أعلنت إدارة العلاقات العامة بوزارة النفط الإيرانية، أنه في أعقاب هجمات صباح اليوم الاثنين على المنطقة الاقتصادية الخاصة في معشور، جرى استهداف جزء من منشآت مجمع "كارون" للبتروكيماويات.

وبحسب هذا التقرير، فقد أصابت قذائف إسرائيلية جزءاً من منشآت بتروكيماويات "كارون".

وفي السياق ذاته، أعلنت العلاقات العامة لمنظمة المنطقة الاقتصادية الخاصة للبتروكيماويات في بيان لها، أنه يجب على جميع الموظفين والعاملين في الفترة النهارية مغادرة المنطقة بشكل عاجل، وحالة طوارئ.