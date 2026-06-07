قال رئيس لجنة الصحة والعلاج في البرلمان الإيراني، حسين علي شهرياري، في تصريح لوكالة "إيلنا"، إن البلاد تمر بظروف لا يمكن وصفها بأنها حرب شاملة، ولا سلام مستقر.

ووصف هذه الحالة بأنها "من أصعب الظروف الممكنة"، موضحاً أنه في أوقات الحرب تكون معالم كثير من القضايا أكثر وضوحاً، أما في الوضع الحالي فهناك حالة من عدم اليقين والغموض بشأن المستقبل، مع عدم وضوح التطورات التي قد تشهدها المرحلة المقبلة.

وفي ما يتعلق بالمخاوف العامة، أشار شهرياري إلى أن المواطنين يبدون حساسية كبيرة تجاه مستقبل البلاد، وأن الساحة العامة تشهد طرح العديد من الهواجس والمطالب المرتبطة بالأوضاع الراهنة.