قال النائب عن مدينة يزد في البرلمان الإيراني، محمد صالح جوكار، في تصريح لموقع "دیده ‌بان إيران"، إن "بالون قوة الولايات المتحدة انفجر بإبرة واحدة، وتفريغ هوائه بالكامل، وأدرك العالم أجمع أن أميركا لا تستطيع القيام بأي شيء عسكرياً".

وأضاف جوكار أن "الأميركيين أهل خداع ويسعون إلى انتزاع التنازلات واللجوء إلى التهديد"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نصل إلى مرحلة لا يجرؤون فيها على التهديد".

وتابع النائب قائلاً: "سنقدم درساً جيداً لأميركا لكي تدرك أنها تواجه طرفاً ليس سهلاً".