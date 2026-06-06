قال مدير معهد أبحاث العلوم الأساسية بإيران، محمد جواد لاريجاني، في حديث للتلفزيون الإيراني، إن "هناك تهديدًا قائمًا بالاغتيالات، وعليهم أيضًا أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن ذلك حتمًا، وأن الاغتيال يُقابل بالاغتيال". مؤكدًا: "سنوقف الاغتيال بالاغتيال".

وأضاف: "لقد أزالت الولايات المتحدة وإسرائيل كل الموانع في ما يتعلق بعمليات الاغتيال"، على حد تعبيره.

وتابع أن الاعتقاد بأن الحرب ستنتهي في حال تسليم اليورانيوم أو التخلي عن حق التخصيب هو "خطأ في الحسابات".

كما قال: "لن نتوسل للحصول على أموالنا من الولايات المتحدة".