قال ممثل المرشد الإيراني في الهند، عبد المجيد حكيم إلهي، خلال تجمع بعنوان "الهنود بساحة مفيد في قم"، إنه بعد مقتل المرشد السابق، علي خامنئي، عبّر أكثر من مليار شخص في الهند عن تعاطفهم وتضامنهم مع الشعب الإيراني عبر مشاركتهم في مراسم وتجمعات مختلفة بالميادين.
وأضاف أن إعلان "خبر استشهاد المرشد" دفع مسلمين من الشيعة والسٌّنّة، إضافة إلى الهندوس والبوذيين والجاينيين والمسيحيين وغيرهم، إلى الوقوف معاً للتعبير عن التعزية والتضامن مع إيران، واصفًا ذلك بأنه "مشاهد نادرة من التضامن الإنساني".
وتابع أن أعدادًا كبيرة من المواطنين في الهند شاركوا في هذا التحرك الإنساني والعاطفي، وأن وفودًا شعبية كانت تتوجه منذ الأيام الأولى إلى مكتب ممثل "الولي الفقيه" في نيودلهي لتقديم التعازي وإبداء التضامن.