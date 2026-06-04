"العربية": وزير الداخلية الباكستاني يتوجه إلى طهران لمتابعة مسار المفاوضات مع واشنطن
أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادرها، بأن وزير الداخلية الباكستاني في طريقه إلى طهران، لمتابعة مسار المفاوضات وتعزيز الجهود الرامية لاستمرار المحادثات مع واشنطن.
أفادت قناة "العربية"، نقلاً عن مصادرها، بأن وزير الداخلية الباكستاني في طريقه إلى طهران، لمتابعة مسار المفاوضات وتعزيز الجهود الرامية لاستمرار المحادثات مع واشنطن.
قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إن مسودة مذكرة التفاهم الجاري التفاوض بشأنها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تتضمن نقاطًا غامضة ينبغي توضيحها.
وأضاف رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى إلى ممارسة ضغوط على إيران لدفعها إلى قبول شروطه، مع إبقاء مطالب طهران في إطار غير واضح.
وكان رضائي قد صرح سابقًا للتلفزيون الإيراني أيضًا بأن الولايات المتحدة تنتظر «الضوء الأخضر» من إيران، مؤكدًا أن طهران لن تمنح هذا الضوء الأخضر لأي طرف ما لم تحصل على جميع حقوقها".
أعلنت شركة "كبلر"، لتتبع الملاحة البحرية، أن أربع ناقلات نفط ترفع علم إيران عبرت مضيق هرمز، يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران).
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة قولها إن هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها تسجيل مثل هذا العبور، بعد بدء "حصار الموانئ الإيرانية من قِبل قبل القوات الأميركية".
وأضافت أن جميع هذه الناقلات كانت قد حمّلت شحناتها من جزيرة "خارك"، الميناء النفطي الرئيسي في إيران، والذي يُنقل عبره عادة نحو 90 في المائة من النفط الإيراني الخام.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده «تتمتع بعلاقات قائمة على الثقة مع إيران ويمكنها أن تساعد في تسوية هذه الأزمة».
وأضاف، بحسب "رويترز" : «نأمل أن تتمكن الأطراف المنخرطة في الأزمة الإيرانية من إيجاد حل لهذا النزاع».
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن وزير الخارجية، ماركو روبيو، أكد خلال لقائه نظيره الكويتي التزام الولايات المتحدة بأمن الكويت وإعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
كما شدد على ضرورة عدم حصول إيران على سلاح نووي.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية أن الجانبين ناقشا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وأدانا الهجمات الإيرانية المتكررة ضد الكويت، مؤكدين حق الكويت الكامل في حماية سيادتها ووحدة أراضيها.
أعلنت شركة "كبلر"، لتتبع السفن ورصد الملاحة البحرية، أن أربع ناقلات نفط ترفع العلم الإيراني عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين 1 يونيو (حزيران) الجاري.
وأضافت أن هذه هي المرة الأولى منذ 13 أبريل (نيسان) الماضي وبعد فرض الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، التي تتمكن فيها ناقلات إيرانية من العبور عبر هذا المسار.
وكانت الناقلات الأربع قد حمّلت نحو سبعة ملايين برميل من النفط من جزيرة "خارك" الإيرانية.