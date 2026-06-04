قال محسن رضائي، المستشار العسكري للمرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، إن مسودة مذكرة التفاهم الجاري التفاوض بشأنها لإنهاء الحرب بين إيران والولايات المتحدة تتضمن نقاطًا غامضة ينبغي توضيحها.

وأضاف رضائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي الإيراني، يوم الخميس 4 يونيو (حزيران)، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، يسعى إلى ممارسة ضغوط على إيران لدفعها إلى قبول شروطه، مع إبقاء مطالب طهران في إطار غير واضح.

وكان رضائي قد صرح سابقًا للتلفزيون الإيراني أيضًا بأن الولايات المتحدة تنتظر «الضوء الأخضر» من إيران، مؤكدًا أن طهران لن تمنح هذا الضوء الأخضر لأي طرف ما لم تحصل على جميع حقوقها".