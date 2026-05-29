خطيب جمعة طهران: مَن يهاجمون القواعد الأميركية تربوا في "مدرسة الأنبياء"
قال إمام جمعة طهران، محمد حسن أبوترابي فرد، إن الأشخاص الذين تربّوا في ظل "تعاليم الوحي" و"مدرسة الأنبياء" هم من يشنّون الهجمات على القواعد الأميركية.
وأشار إلى الهجوم الأميركي على موقع في محيط مطار بندر عباس، واصفًا إياه بأنه "اعتداء على سماء وأرض إيران"، مضيفًا أنه تم التصدي له "بردّ قوي ومزلزل" من قِبل القوة الجو-فضائية التابعة للحرس الثوري.
وذكر أن تصريحات "البنتاغون" التي قالت إن وقف إطلاق النار لم يُنتهك تعكس، على حد تعبيره، ارتفاع "قوة الردع" الإيرانية و"تغير ميزان القوى لصالح طهران".
أعلنت وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة البريطانية لندن، يوم الجمعة 29 مايو (أيار)، أنها وجهت اتهامات لمواطن يوناني بالتعاون مع جهاز استخبارات تابع للنظام الإيراني.
وقالت الشرطة إن القضية تتعلق بمحاولة استهداف صحافي مقيم في بريطانيا يعمل لصالح "إيران إنترناشيونال".
وبحسب البيان، فإن إيفانيس آيدينيديس (46 عامًا)، وهو مواطن يوناني مقيم في ميونيخ بألمانيا، اعتُقل في 26 مايو الجاري، في منطقة "ويست ساسكس" على يد محققي مكافحة الإرهاب في لندن.
وأوضحت الشرطة أن محكمة "ويستمنستر" سمحت بتمديد احتجازه حتى 29 مايو، وبعد تنسيق مع النيابة العامة الملكية وُجهت إليه التهم المرتبطة بالقضية.
وأكدت الشرطة أنها لا ترى وجود تهديد أوسع على الجمهور مرتبط بهذه القضية.
وقالت قائدة وحدة مكافحة الإرهاب في لندن، هيلين فلاناغان: "ندرك أن هذا الأمر قد يثير قلقاً، خاصة بين العاملين في وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية. نحن نعمل مع عدد من المؤسسات والأفراد لتقديم المشورة والدعم بشأن السلامة والأمن، ويشمل ذلك الشخص والمؤسسة المرتبطين بهذه القضية".
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن جهاز الموساد أنشأ شعبة سرية لتنفيذ عمليات تسلل وزعزعة استقرار النظام الإيراني.
وبحسب ما نقلته الصحيفة، فإن المهمة الأولية لهذه الشعبة، التي أُنشئت عام 2021 بعد تولي دافيد برنيا رئاسة الموساد، كانت تنفيذ عمليات محددة تستهدف إبعاد مسؤولين كبار في النظام الإيراني، لكنها تحولت تدريجيًا إلى جزء من استراتيجية أوسع للموساد تقوم على "تغيير النظام".
ووفقًا للتقرير، فإن مسؤولين في الموساد يعتقدون أن العمليات الأخيرة ضد إيران ليست سوى مرحلة ضمن مسار يؤدي إلى إسقاط النظام الإيراني.
وقال الرئيس السابق لهذه الشعبة إن هدف هذه الوحدة هو تقريب لحظة سقوط النظام الإيراني، مضيفًا أن "العمل مع إيران لم ينتهِ، بل بدأ للتو".
وأضاف أن هذه الوحدة تعمل الآن بوتيرة أكبر، وأن هدفها هو "تسريع حركة الساعة الرملية لنهاية النظام".
ونقلت "إسرائيل هيوم" عن مصادر قالت إنها أجرت مؤخرًا محادثات مع رئيس الموساد، أنه يعتقد أنه إذا امتنع دونالد ترامب عن توقيع اتفاق يتيح إنعاش الاقتصاد الإيراني واستمر الحصار على البلاد، فإن النظام الإيراني قد يسقط بحلول نهاية عام 2026.
أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، استنادًا إلى تحليل صور الأقمار الاصطناعية، بأن إيران تعمل بوتيرة متسارعة على إعادة بناء ترسانتها من الصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفةً عملية استعادة القدرات العسكرية الإيرانية بأنها واسعة النطاق وسريعة للغاية.
ووفقًا للتقرير، قامت "سي إن إن" بفحص 69 نفقًا في 18 قاعدة صاروخية تحت الأرض؛ وتُظهر الصور أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار، أُعيد فتح ما لا يقل عن 50 مدخلاً كانت مغلقة سابقًا، في حين تخضع العديد من المداخل الأخرى لأعمال ترميم وإصلاح.
وسلّطت الشبكة الضوء على نموذج ملموس غربي إيران، مشيرةً إلى أن منشأة "باختران" الصاروخية تحت الأرض في محافظة كرمانشاه تعرضت للقصف قبل عدة أسابيع، مما أسفر عن تدمير جميع مداخلها الأربعة. ومع ذلك، تكشف الصور الحديثة أن مدخلين من هذه المداخل يبدوان الآن مفتوحين بالكامل، كما أُعيد تأهيل الطرق اللازمة لنقل منصات إطلاق الصواريخ.
وبحسب تقرير "سي إن إن"، فإن إيران تعمل أيضًا على تطهير وإزالة الأنقاض من المدخلين الآخرين للمجمع، وقامت بترميم بعض الفجوات الـ 10 التي أحدثتها الذخائر والصواريخ الأميركية.
وأشارت الشبكة إلى أن حجم وعمق الفجوات المحدثة يُظهران أن إغلاق مدخلين فقط من الأنفاق تطلّب حجمًا هائلاً من القوة النارية الكثيفة، في حين تعتمد إيران لإعادة فتحها بشكل أساسي على شاحنات نقل الأنقاض والجرافات.
أفادت شبكة "كان" الإسرائيلية، بأن الجهود التي تبذلها سلطنة عُمان وإيران لإنشاء آلية مشتركة لإدارة مضيق هرمز وفرض رسوم فيه، أدت إلى إثارة غضب الولايات المتحدة والدول الخليجية.
وقال دبلوماسي من إحدى الدول الوسيطة في المفاوضات لـ"كان": "لقد حاولنا إعادة الوضع في المضيق إلى ما كان عليه سابقًا".
وبحسب اتفاق قيد التشكيل بين طهران وواشنطن، من المقرر أن يُفتح مضيق هرمز دون قيود.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر سابقًا من أن على عُمان "أن تتصرف مثل الآخرين، وإلا سنضطر إلى تدميرها".
أفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، بمقتل الشقيقين: ميثم ويسي ومجتبى ويسي عند الساعة الرابعة فجر الخميس 28 مايو (أيار)، في قرية "قلعة كهُوش" بقضاء مقاطعة دالاهو، في محافظة كرمانشاه غربي إيران، وذلك بعد إطلاق نار مباشر من قوات الحرس الثوري الإيراني.
وبحسب التقرير، كان الشقيقان يعيشان متخفّيين بعد "الاحتجاجات الشعبية الأخيرة" في إيران.
وذكرت "هنغاو" أن "المكان الذي كان يختبئ فيه الشقيقان تمت محاصرته بشكل كامل من قبل قوات الحرس الثوري؛ حيث أطلقت النار من أربع جهات دون أي تحذير مسبق، ما أدى إلى مقتل ميثم ومجتبى ويسي على الفور".
وأضافت المنظمة أن مكان إقامة الشقيقين خضع لحصار أمني مشدد من قبل قوات الحرس الثوري، وأن عناصر مسلحة أطلقت النار من أربع جهات على المنزل من دون أي إنذار مسبق، ما أدى إلى مقتلهما على الفور.
ووفقًا للتقرير، فإن ميثم ومجتبى ويسي كانا من أتباع الديانة اليارسانية، ومن الناشطين الثقافيين البارزين، كما كانا من مؤسسي مكتبة "دره دريج" في محافظة كرمانشاه.