حاكم "بندر لنجة": فقدان 6 أشخاص إثر هجوم أميركي على قوارب إيرانية قرب سواحل عُمان
أعلن حاكم مدينة "بندر لنجة"، فؤاد مراد زاده، أن ستة أشخاص فُقدوا إثر هجوم شنّته مقاتلات أميركية على قوارب شحن وصيد إيرانية قرب ميناء خصب في سلطنة عُمان.
وأضاف مراد زاده، بشأن الهجوم الذي قال إنه وقع يوم الخميس 7 مايو، أن "ستة قوارب تعود لسكان ميناء معلم التابع للقسم المركزي في قضاء بندر لنجة، جنوب إيران، تعرضت للاستهداف، وكان على متنها في المجمل 20 شخصًا".
قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء العراقي المكلّف، علي الزيدي، إن "الأفراد أو التيارات التي تمتلك جناحًا مسلحًا" يجب ألا يكون لهم أي حضور في الحكومة المقبلة للبلاد.
ودعا الصدر إلى تنظيم هذه الجماعات المسلحة إما ضمن كيان تحت اسم "جنود الشعائر الدينية" بإشراف هيئة الحج، أو تحويلها إلى "مؤسسات إغاثية وإنسانية".
وشدد أيضًا على ضرورة الحفاظ على استقلال العراق والابتعاد عن أي تدخل خارجي "لا شرقي ولا غربي"، مؤكدًا أن الحكومة المقبلة يجب أن تلبي مطالب الشعب العراقي.
وأضاف: "لن نقبل بأي شخص من التيار الصدري في مجلس الوزراء، ولن يكون هناك أي وزير يمثلنا".
وفي سياق متصل، تزايدت خلال الأيام الأخيرة التكهنات بشأن تشكيلة الحكومة العراقية المقبلة؛ حيث قال مسؤول رفيع بوزارة الخارجية الأميركية، يوم الأربعاء 6 مايو (أيار)، إن واشنطن تتوقع من رئيس الوزراء العراقي اتخاذ "إجراءات عملية" للحد من نفوذ الجماعات المسلحة المرتبطة بالنظام الإيراني.
بدأ الاجتماع المشترك لممثلي الولايات المتحدة وعدد من الدول العربية بشأن مشروع قرار يتعلق بمضيق هرمز. وجاء في بيان الاجتماع أن مملكة البحرين، بالتعاون مع أميركا وبدعم من الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، قدمت مشروع القرار إلى مجلس الأمن.
وأكد البيان أن مضيق هرمز يُعد أحد أهم الممرات البحرية الحيوية في العالم، وله أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة الخليجية والاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن التطورات الأخيرة أبرزت ضرورة الحفاظ على أمن هذا الممر المائي وإبقائه مفتوحاً بالكامل.
وقال ممثل البحرين إن مشروع القرار، استكمالاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، يطالب إيران بوقف جميع الهجمات والتهديدات ضد السفن التجارية فوراً، كما يتناول مسألة زرع الألغام وعمليات القطر غير القانونية.
وأضاف أن النص يستند إلى مبدأ حرية الملاحة وفقاً للقانون الدولي، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام مستدام في المنطقة وتشجيع الحوار.
ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن تقييماً استخباراتياً سرياً قُدّم إلى البيت الأبيض خلص إلى أن إيران قادرة على الصمود لعدة أشهر في مواجهة الحصار، مع احتفاظها بترسانة كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة.
وبحسب أربعة أشخاص مطلعين، فإن تحليلاً سرياً لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) قُدّم هذا الأسبوع لصانعي القرار في الإدارة الأميركية، خلص إلى أن إيران يمكنها الصمود لمدة لا تقل عن ثلاثة أو أربعة أشهر أمام حصار بحري أميركي، قبل أن تواجه صعوبات اقتصادية شديدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقييم يطرح تساؤلات جديدة حول تفاؤل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن إمكانية إنهاء الحرب.
كما نقلت عن مسؤول أميركي أن طهران تحتفظ بنحو 75 في المائة من منصات إطلاق الصواريخ المتحركة لديها، ونحو 70 في المائة من مخزونها الصاروخي قبل الحرب.
وأضاف المسؤول أن هناك مؤشرات على أن إيران أعادت تشغيل معظم منشآت التخزين تحت الأرض، وقامت بإصلاح بعض الصواريخ المتضررة، بل وجمعت صواريخ جديدة كانت شبه مكتملة عند بداية الحرب.
أفادت معلومات وتقارير، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، بأن الحرس الثوري الإيراني قام برفع مستوى الحماية المخصصة للمحافظين في مختلف أنحاء البلاد، وذلك على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، إضافة إلى المخاوف من موجة جديدة من التظاهرات.
ووفقًا لهذه المعلومات، فقد تمت زيادة عدد العناصر الأمنية، ورفع مستوى الحراسة، وتوسيع ساعات التغطية الأمنية للمحافظين، وزيادة عدد الحراس المرافقين للمحافظين في بعض الحالات ليصل إلى اثنين على الأقل.
وأشار التقارير إلى أن هذه الإجراءات كانت ملحوظة خلال المناسبات والفعاليات العامة التي حضرها المواطنون، ما أثار ردود فعل.
كما ذكرت أن عددًا من مقرات المحافظات، من بينها في جرجان، طارم، رامهرمز، وآشخانه، تعرضت للحرق خلال الاحتجاجات السابقة، التي رافقتها عمليات قمع وإطلاق نار على المتظاهرين من داخل مبانٍ حكومية وعامة.
أفادت معلومات حصرية وصلت إلى قناة «إيران إنترناشيونال» بوجود توتر غير مسبوق بين الحكومة وقيادة الحرس الثوري. ووفقًا لهذه المعلومات، وصف الرئيس بزشكيان نهج الحرس الثوري في تصعيد التوتر مع دول المنطقة بأنه «جنون»، وطالب بعقد لقاء عاجل مع مجتبى خامنئي لوقف الهجمات على هذه الدول.
وبحسب المعلومات الواردة، فإن بزشكيان غاضب بشدة من تصرفات أحمد وحيدي، قائد الحرس، ووصف الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيّرة التي شنها الحرس الثوري على الإمارات العربية المتحدة بأنها خطوة «غير مسؤولة تمامًا»، نُفذت دون علم أو تنسيق مع الحكومة. وقد وصف بزشكيان هذا النهج بأنه «جنون»، محذرًا من عواقبه التي لا يمكن تداركها.
وفي ظل تدهور الأوضاع واحتمال انزلاق البلاد مجددًا إلى الحرب، طلب مسعود بزشكيان عقد اجتماع عاجل وطارئ مع مجتبى خامنئي، بهدف مطالبته بوقف هجمات الحرس الثوري على دول الخليج ومنع تكرارها.
ووفقًا للمعلومات، يعتزم بزشكيان خلال هذا اللقاء التأكيد على أن هناك فرصة قصيرة لا تزال متاحة لإنقاذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر تحرك دبلوماسي عاجل، وأنه يجب السماح له بإبلاغ الوسطاء الدوليين باستعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.
وقالت مصادر مقربة من مؤسسة الرئاسة لـ«إيران إنترناشيونال» إن بزشكيان قلق للغاية من ردود الفعل الدولية المحتملة، ويعتقد أن البلاد لا تملك بأي حال القدرة على الدخول في حرب شاملة جديدة.
وبحسب هذه المعلومات، حذر بزشكيان من أن استمرار هذه الهجمات الأحادية سيؤدي إلى ردود أمريكية قوية تستهدف منشآت الطاقة الحيوية والبنية التحتية الاقتصادية في إيران، وهو ما قد يؤدي، بحسب قوله، إلى دمار كامل للبلاد وانهيار لا رجعة فيه في معيشة السكان.
ويأتي هذا الانسداد السياسي في وقت يرى فيه مراقبون أن ازدواجية إدارة ساحة المواجهة تدفع الجمهورية الإسلامية إلى حافة «انتحار عسكري».