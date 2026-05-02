أفادت منظمة "نت بلوكس"، المعنية برصد ومراقبة حركة الإنترنت حول العالم، بأن الانقطاع الواسع لشبكة الإنترنت في إيران دخل أسبوعه العاشر، مشيرة إلى أن البلاد لا تزال معزولة بشكل شبه كامل عن الشبكة الدولية منذ 64 يومًا.
وأوضحت المنظمة، في إشارة إلى التقارير الواردة حول مقتل الشاب الإيراني، حسام علاء الدين، بسبب استخدامه خدمة "ستارلينك"، أن هذا الاضطراب الشامل يتزامن مع تصعيد السلطات الإيرانية لإجراءاتها القمعية ضد استخدام برامج كسر الحجب (VPN) وأجهزة استقبال الإنترنت الفضائي.
في ظل استمرار الموجة الصعودية لأسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة بإيران، تجاوز سعر الدولار الأميركي، في معاملات ظهر السبت 2 مايو (أيار)- حتى لحظة إعداد هذا التقرير- حاجز 183 ألف تومان لأول مرة في تاريخه.
وفي سياق متصل، شهدت أسواق المعادن النفيسة قفزة مماثلة؛ إذ وصل سعر مسكوكة الذهب من الطراز الجديد المعروفة بـ "إمامي" إلى 207 ملايين تومان.
كما شمل الارتفاع العملات الأوروبية الرئيسية؛ حيث بلغ سعر اليورو 215 ألف تومان، بينما تخطى سعر الجنيه الإسترليني عتبة 249 ألف تومان.
أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي مساء الجمعة، آفاق الوقف الكامل للأعمال القتالية والتطورات العسكرية والسياسية في الشرق الأوسط.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المشاورات ركزت على ضمان حرية الملاحة وحل ملف البرنامج النووي الإيراني.
ووفقاً للبيان، أكد لافروف دعم روسيا لجهود الوساطة، معرباً عن استعداد موسكو لتقديم المساعدة الشاملة للعملية السياسية والدبلوماسية؛ بهدف التوصل إلى اتفاقات مستدامة وإقرار سلام طويل الأمد في المنطقة.
كما أولى الجانبان اهتماماً خاصاً خلال الاتصال لمسألة عبور السفن والشحنات الروسية عبر مضيق هرمز.
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق يعقوب كريم بور، وهو مواطن من أهالي "مياندوآب"، وناصر بكرزاده، السجين البالغ من العمر 25 عاماً، وذلك بتهمة "التعاون مع إسرائيل".
وكانت مصادر إيرانية قد صرحت في وقت سابق لـ"إيران إنترناشيونال" أن حكم إعدام كريم بور صدر رغم نفيه القاطع لكافة الاتهامات الموجهة إليه خلال جميع مراحل الاستجواب والتقاضي، وتأكيده أن الاعترافات المنسوبة إليه انتُزعت تحت الإكراه والتعذيب.
وأفادت المصادر بأن كريم بور شدد على عدم وجود أي تعاون له مع إسرائيل، نافياً إرسال أي نوع من البيانات أو المعلومات.
من جانبه، ذكر المحامي أمير رئيسيان عبر منصة "إكس" بخصوص ناصر بكرزاده، أن المحكمة العليا الإيرانية أيدت في 19 أبريل حكم الإعدام الثالث الصادر عن محكمة الثورة في أرومية، وذلك في قرار جاء مناقضاً تماماً لقراراته السابقة التي "نقضت حكم الإعدام الصادر عن المحاكم الابتدائية مرتين"، ودون معالجة العيوب القانونية التي كانت المحكمة نفسها قد أثارتها سابقاً.
أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، طرح في اجتماعات خاصة احتمال فرض حصار بحري طويل الأمد على جنوب إيران، قد يمتد لعدة أشهر أخرى؛ وذلك بهدف تشديد القيود على صادرات إيران النفطية وإرغام طهران على قبول اتفاق نووي.
وذكرت "رويترز" أن ترامب أبقى في الوقت نفسه خيار استئناف العمل العسكري مفتوحاً.
وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أوليفيا ويلز، إن الضغوط العسكرية والاقتصادية أدت إلى زيادة "اليأس" لدى النظام الإيراني، مؤكدة أن ترامب يمتلك كافة الأدوات والوقت اللازم للتوصل إلى أفضل اتفاق.