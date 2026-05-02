في ظل استمرار الموجة الصعودية لأسعار العملات الأجنبية في السوق الحرة بإيران، تجاوز سعر الدولار الأميركي، في معاملات ظهر السبت 2 مايو (أيار)- حتى لحظة إعداد هذا التقرير- حاجز 183 ألف تومان لأول مرة في تاريخه.

وفي سياق متصل، شهدت أسواق المعادن النفيسة قفزة مماثلة؛ إذ وصل سعر مسكوكة الذهب من الطراز الجديد المعروفة بـ "إمامي" إلى 207 ملايين تومان.

كما شمل الارتفاع العملات الأوروبية الرئيسية؛ حيث بلغ سعر اليورو 215 ألف تومان، بينما تخطى سعر الجنيه الإسترليني عتبة 249 ألف تومان.

