أعلن وزير التعليم الإيراني، علي رضا كاظمي، أن إعادة فتح المدارس بشكل حضوري غير ممكنة حاليًا، وتتطلب قرارًا وسياسة على المستوى الوطني.

وكان قد صرّح سابقًا بأنه في حال استمرار ظروف الحرب، سيتم تنظيم امتحانات داخلية لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر لتمكينهم من التخرج.

كما قال: "يجب أن يتحول كل فصل دراسي إلى قاعدة صاروخية ثقافية ضد أعداء الإسلام".