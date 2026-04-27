في استمرار للتصريحات التصعيدية للمسؤولين الإيرانيين، صرح المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، بأنه إذا أرادت الولايات المتحدة التصرف بـ"عقلانية"، فليس أمامها خيار في المفاوضات سوى الرضوخ لشروط إيران.
وأضاف رضائي أن شروط إيران قد حُددت في إطار 10 بنود، تشمل الاعتراف بحق التخصيب، ودفع التعويضات، وقبول الإدارة الإيرانية لمضيق هرمز.
وتابع رضائي مؤكداً: "لن نتراجع عن هذه المواقف".
صرح مساعد شؤون التفتيش في مقر "خاتم الأنبياء" المركزي، محمد جعفر أسدي، بأن القوات المسلحة الإيرانية و"محور المقاومة" لديهم خطط وبرامج محددة لمواجهة العدو، مؤكداً أن الجيش الأميركي وإسرائيل "سيتلقون ضربة أقسى" في حال شنوا أي هجوم جديد.
وحول رد فعل إيران على الهجمات المحتملة من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، قال أسدي إن العدو يحاول فرض "إملاءات متغطرسة" على مضيق هرمز، مشدداً على أن "هذا الأمر لن يحدث أبداً".
وأضاف أسدي قائلاً: "لا يحق للولايات المتحدة إبداء الرأي بشأن الخليج ومضيق هرمز".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، فدا حسين مالكي، إن "الأميركيين يدركون أن القوات المسلحة الإيرانية لن تتراجع بأي شكل، وقد تعاملت معهم بحزم"، مضيفاً أن "موضوع الضربة الاستباقية له ظروفه الخاصة، ويتم تنفيذه عند الحاجة".
وأوضح أن "هناك قضايا يجب تقييمها ضمن الإطارين العسكري والدفاعي فيما يخص العدو، وهي شرط مسبق لأي عملية استباقية".
وتابع قائلاً: "في الوقت الراهن لا معنى لا لوقف إطلاق النار ولا للمفاوضات بالنسبة لنا".
قال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيكزاد، في برنامج تلفزيوني: "لن نعيد مضيق هرمز إلى وضعه السابق بأي شكل، وهذا توجيه من المرشد".
وأضاف، في إشارة إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة بوساطة باكستان: "أخطأ ترامب حين قال إن على عراقجي الذهاب إلى باكستان، فمن يكون ليقرر ذلك؟".
وتابع هذا النائب: "ألم يقل ترامب بعد قصف منشأتي فرودو ونطنز إنه دمّر كل شيء وأن إيران لم تعد تمتلك قدرة نووية؟ والآن يقول إنه لا يقبل بامتلاك إيران منشآت نووية".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، محمود نبويان، إن أطراف التفاوض مع إيران طلبوا أن يكون لهم "شراكة في إدارة مضيق هرمز"، وأن يتم تسليمهم اليورانيوم المخصب، إضافة إلى "وقف عمليات التخصيب لمدة 20 عاماً".
وأضاف: "نحن لسنا أهل تسوية ولا استسلام، نحن أهل حرب حتى النصر النهائي".
ووجه نبويان حديثه إلى دول المنطقة قائلاً إنه في حال تعرضت إيران لهجوم من أراضيها عبر دول أخرى وتهديد أمنها، فإن "لا دولة في المنطقة ستبقى آمنة"، محذراً من أنه إذا استُهدفت البنية التحتية للمياه والكهرباء في إيران، فإن "المنطقة كلها ستغرق في ظلام تام".