وكانت عابد قد درست الحقوق، وبحسب مقربين منها، كانت تعتزم التقدم لاختبار المحاماة في العام التالي.

كما كانت في بداية حياتها الزوجية، إذ لم يمضِ وقت طويل على عقد قرانها.

وفي مساء 9 يناير، وخلال الاحتجاجات التي جرت في ساحة معراج بمدينة مشهد، شمال شرقي إيران، أُصيبت عاطفة برصاصة مباشرة في الرأس بينما كانت إلى جانب والديها.

وبحسب تقارير، ونظرًا لحالة الازدحام والاشتباكات في المكان، لم يكن من الممكن الوصول إلى طبيب بشكل فوري، ما أدى إلى وفاتها في موقع الحادث.

ودُفنت عاطفة في قرية أحمد آباد بمنطقة "غلمكان" التابعة لمحافظة خراسان رضوي.