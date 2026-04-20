أعلنت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أنه على الرغم من إعلان ترامب أن نائبه وأعضاء آخرين من فريق التفاوض الأميركي في طريقهم إلى باكستان، فإن قرار إيران بعدم المشاركة في المفاوضات لم يتغير حتى الآن، وأن مشاركة طهران مشروطة بتلبية شروط معينة.
وأضافت "تسنيم": "إن مسألة الحصار البحري تُشكل عقبة جوهرية في المفاوضات، وقد أعلن الباكستانيون هذه المسألة. كما صرّح الوسيط الباكستاني اليوم بأنه ناقشها مع ترامب".
وأضافت الوكالة الإخبارية التابعة للحرس الثوري أنه بالإضافة إلى مسألة الحصار البحري، تستمر "المطالب المفرطة" الأميركية في الرسائل المتبادلة، وأنه إلى حين إزالة العقبات الجوهرية وظهور أفق واضح للتوصل إلى اتفاق، لا يوجد أساس لمشاركة إيران في "المسرحية الأميركية".