كتب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على منصة "تروث سوشيال": "لم تُجبرني إسرائيل قط على خوض حرب مع إيران. ما دفعني إلى هذا القرار هو نتائج هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي تتوافق مع قناعتي الراسخة: يجب ألا تمتلك إيران سلاحًا نوويًا أبدًا".

وأضاف ترامب: "قرأت استطلاعات الرأي الإعلامية المُضللة وأنا في حالة ذهول تام. 90 في المائة مما يقولونه كذب. هذه الاستطلاعات مُزوّرة".

وفي إشارة إلى "تغيير النظام" في إيران، أضاف ترامب: "إذا كان قادة إيران الجدد أذكياء، فبإمكان هذا البلد أن يحظى بمستقبل عظيم ومزدهر".

