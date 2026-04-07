قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا نعمل على تدمير النظام "الإرهابي" في إيران، بقوة متزايدة. العملية التي أُقرّها أنا ووزير الدفاع ليست للهجوم على الشعب الإيراني، بل لإضعاف وتدمير نظام دمر شعبه طوال 47 عامًا.
وأضاف نتنياهو: "يوم الاثنين دمر طيارونا طائرات نقل وعشرات المروحيات في قاعدة للقوات الجوية الإيرانية، وفي يوم الثلاثاء استهدفنا السكك الحديدية والجسور التي يستخدمها الحرس الثوري".
ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر إيراني رفيع، أن قطر نقلت، يوم الاثنين 6 أبريل (نيسان) رسالة من إيران إلى الولايات المتحدة بشأن استهداف محطات الطاقة.
وأضاف المصدر: "إذا هاجمت الولايات المتحدة محطات الطاقة في إيران، فإن المنطقة بأسرها، ستغرق في الظلام التام".
كما أشار المصدر إلى أنه "إذا خرجت الأمور عن السيطرة، فإن حلفاء إيران (الحوثيين) سيغلقون أيضاً مضيق باب المندب".
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة ترغب في إعادة فتح مضيق هرمز، لكن طهران لن تفعل ذلك مقابل "وعود فارغة".
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في محادثات خلف الأبواب المغلقة، لا يبدو متفائلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، ومن المتوقع أنه بعد انتهاء المهلة سيوافق على شن هجمات واسعة تستهدف محطات الكهرباء والجسور.
كما أفادت بأن طهران تطالب بمبلغ مليوني دولار عن كل سفينة تعبر مضيق هرمز، يتم تقاسمه بينها وبين سلطنة عمان.
وقال مسؤولون إسرائيليون لشبكة "سي إن إن" : “لدينا خطط للأسابيع المقبلة”.
أفادت وكالة "رويترز"، نقلًا عن "مصدر رفيع" في إيران، بأن طهران رفضت أي وقف مؤقت لإطلاق النار مع الولايات المتحدة.
وأضاف المصدر أن طهران وضعت شروطًا مسبقة لبدء مفاوضات مع واشنطن بشأن "سلام دائم"، تشمل "الوقف الفوري للهجمات، وتقديم ضمانات بعدم تكرارها، ودفع تعويضات".
وتابع المسؤول: "في إطار اتفاق سلام دائم، تطالب طهران بفرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز، على أن تختلف هذه الرسوم بحسب نوع السفينة وحمولتها والظروف السائدة".
هدد الحرس الثوري الإيراني، في بيان رسمي، بأن رد القوات المسلحة الإيرانية "سيتجاوز حدود المنطقة" في حال تجاوز الجيش الأميركي "الخطوط الحمراء".
وأضافت المؤسسة العسكرية أن إيران "لن تتردد" في ممارسة حق "الرد بالمثل" في مواجهة أي هجمات تستهدف المنشآت المدنية.
وجاء في سياق البيان: "سنتعامل مع البنى التحتية التابعة للولايات المتحدة وشركائها بطريقة تؤدي إلى حرمان أميركا وحلفائها من نفط وغاز المنطقة لسنوات طويلة".
ووجه البيان رسالة إلى حلفاء واشنطن الإقليميين قائلاً: "على شركاء أميركا في المنطقة أن يعلموا بأننا مارسنا قدراً كبيراً من ضبط النفس حتى اليوم من منطلق حسن الجوار، وكانت لدينا اعتبارات خاصة في اختيار أهداف الرد بالمثل؛ ولكن من الآن فصاعداً، سيتم رفع كافة هذه الاعتبارات".
أفادت تقارير بوقوع موجة جديدة من الهجمات، ظهر الثلاثاء، طالت عدة مناطق في إيران، من بينها طهران والأهواز وجزيرة خارك، إلى جانب مدن أخرى.
وجاء ذلك عقب إفادات مواطنين بسماع صوت تحليق مقاتلات في شمال البلاد، بما في ذلك تنكابن، حيث وقعت عدة انفجارات قوية في مناطق متفرقة من طهران عند الظهيرة.
ووفقًا للتقارير، سُمع دوي ما لا يقل عن خمسة انفجارات في شرق العاصمة، فيما أشار أحد المتابعين إلى وقوع انفجار شديد عند الساعة 13:20 في المدينة الصناعية بقرشك.
كما تحدثت تقارير عن وقوع عدة انفجارات في كرج، في حين أفادت بعض وسائل الإعلام بوقوع انفجارات في مدينة الأهواز.
وفي السياق ذاته، أعلن نائب محافظ خوزستان أن هجمات استهدفت مدينتي دزفول والمحمرة، اليوم الثلاثاء.
كما أفادت وسائل إعلام محلية بوقوع انفجارات قوية في منطقة أنديشة التابعة لمدينة شهريار، ظهر الثلاثاء.
وفي الوقت نفسه، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن جزيرة خارك تعرضت لعدة هجمات اليوم الثلاثاء، مع سماع دوي عدة انفجارات فيها.