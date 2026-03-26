أعلنت منظمة "نت بلوكس"، المعنية برصد حركة الإنترنت حول العالم، أن الانقطاع الرقمي في إيران دخل يومه السابع والعشرين، وذلك بعد 624 ساعة من انقطاع الاتصال بالشبكة العالمية، مشيرًا إلى أن مستوى الاتصال انخفض ليصل إلى نحو 1 في المائة فقط.

وذكرت، صباح الخميس 26 مارس (آذار)، أن مراقبي حقوق الإنسان، والوسائل الإعلامية المستقلة، والرأي العام، قد حُرموا فعليًا من الوصول الحر إلى الشبكة؛ حيث يقتصر توفر الإنترنت فقط على الأفراد المدرجين ضمن "القائمة البيضاء" المعتمدة من قِبل النظام الإيراني.

