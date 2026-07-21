اعتقال الكاتب والصحفي الإيراني آرش محمودي في كرمانشاه
أفادت معلومات أرسلت إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" بأن عناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اختطفوا الكاتب والصحفي آرش محمودي من مكان عمله في 20 يوليو، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
أفادت معلومات أرسلت إلى شبكة "إيران إنترناشيونال" بأن عناصر من جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني اختطفوا الكاتب والصحفي آرش محمودي من مكان عمله في 20 يوليو، واقتادوه إلى جهة مجهولة.
وبحسب مقربين من الكاتب البالغ من العمر 41 عامًا، فقد نُقل بعد عدة أيام من الاستجواب إلى سجن ديزل آباد في كرمانشاه، فيما طلب قاضي التحقيق في قضيته كفالة مالية مرتفعة للإفراج عنه.
وكان محمودي قد اعتُقل أيضًا قبل عامين بسبب انتقاده السلطات الإيرانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويُعد محمودي من الأدباء المعروفين، إذ فازت مجموعتاه القصصيتان "نيوكاسل" و"آرته بايا" بعدة جوائز أدبية، من بينها جائزتا "فرشته" و"آفرينش".
قال عضو مجلس خبراء القيادة الإيراني، محسن أراكي، خلال مراسم أُقيمت بمناسبة مقتل علي خامنئي، إن بعض المسؤولين خلال الحرب العراقية الإيرانية قالوا إنهم لم يعودوا قادرين على مواصلة الحرب، وإن الإمام الخميني قال حينها إنه "تجرع كأس السم".
وأضاف: "اليوم أيضًا يجب الحذر من أن تؤدي أوجه الضعف والقصور إلى وضع المرشد في موقف يضطر فيه إلى قبول قرارات غير مرغوبة".
وتابع أراكي: "في بعض الأحيان يتراجع المرشد عن بعض المبادئ حفاظًا على الوحدة ومصلحة المجتمع، لكن ينبغي ألا نخلق ظروفًا تُجبر مرشد الأمة على تقديم مثل هذا التنازل".
وأشار عضو مجلس خبراء القيادة إلى أنه "لا اعتراض لدينا على المجلس الأعلى للأمن القومي أو الحكومة، لكن من الضروري أن نفهم حقيقة ما يجري، وأن ننقل إلى كبار صناع القرار في البلاد رسالة مفادها أن قبول المرشد لقرار ما، بدافع سعة صدره ومراعاته لبعض المسؤولين، ورؤيته لحالة الضعف لديهم، لا يعني أن ذلك الوضع كان مرغوبًا".
أفادت معلومات، حصلت عليها "إيران إنترناشيونال"، بأن الشاب الإيراني، مهرشاد قائدي، البالغ من العمر 25 عامًا، والمنحدر من مدينة ممسني والمقيم في طهران، أُصيب مساء 8 يناير (كانون الثاني) الماضي، خلال احتجاجات ميدان بهشت في حي نازي آباد برصاص أطلقته القوات التابعة للنظام.
وبعد إصابته برصاصة حية في العنق، نُقل إلى مستشفى "هفت تير" في طهران، حيث توفي بعد يومين.
إطلاق النار من أعلى مسجد ومبنى الطب الشرعي
بحسب التقارير الواردة، كان أحد الضباط برتبة عقيد قد حذّر مهرشاد وأصدقاءه، قبل مشاركتهم في التجمعات الشعبية، من أن القوات الأمنية تلقت في تلك الليلة أوامر بإطلاق النار، وطلب منهم عدم التوجه إلى مكان الاحتجاجات.
إلا أن مهرشاد وأصدقاءه واصلوا طريقهم، وانضموا إلى المحتجين في ميدان بهشت بحي نازي آباد.
وتفيد الروايات الواردة بأن العناصر المتمركزة على سطح أحد المساجد ومبنى الطب الشرعي في محيط الميدان، كانت في البداية تسلط أشعة الليزر على المحتجين لتحديد أهدافها، ثم تطلق النار عليهم.
ووفقًا لمصادر مطلعة، كان مهرشاد وأصدقاؤه ينبهون الأشخاص الذين كانت أشعة الليزر تُسلط عليهم، وتمكنوا بذلك من إنقاذ حياة عدد من المحتجين، إلا أن العناصر المتمركزة فوق المسجد أطلقت النار في نهاية المطاف على مهرشاد، فأصابته رصاصة حية في عنقه.
وبعد إصابته، نقله أصدقاؤه إلى خلف تمثال ميدان بهشت في نازي آباد، حتى لا تطلق عليه القوات التابعة للنظام الإيراني رصاصة الرحمة.
وبحسب الروايات الواردة، تمكنت عائلة مهرشاد، بمساعدة أصدقائه، من العثور عليه في "نازي آباد" ونقله بصعوبة إلى مستشفى هفت تير في طهران.
ومع ذلك، لم يسمح العاملون في المستشفى لعائلته بالدخول في الساعات الأولى، كما رفضوا استقبال مهرشاد.
وقال مقربون منه إن العائلة، وبعد متابعات وجهود كبيرة، تمكنت من توفير الظروف اللازمة لنقله إلى غرفة العمليات.
وأظهر مقطع فيديو، وصل إلى "إيران إنترناشيونال"، أن المشاركين في مراسم إحياء ذكرى الأربعين لمقتل الراحل مهرشاد قائدي، والتي أقيمت مدينة في نورآباد ممسني، رددوا شعار: "عاش الشاه".
استخراج الرصاصة الحية من العنق والانقطاع الكامل للنخاع الشوكي
استخرج الأطباء الرصاصة الحية من عنق مهرشاد خلال العملية الجراحية، كما شوهدت أيضًا شظية في سترته عند نقله إلى المستشفى.
وبحسب أقاربه، أظهرت الفحوص الطبية لاحقًا أن إصابة الرصاصة في العنق تسببت في انقطاع كامل للنخاع الشوكي.
ووُصفت حالة مهرشاد بعد العملية الجراحية في البداية بأنها مستقرة، إلا أنه توفي بعد يومين، وتحديدًا في 10 يناير الماضي داخل المستشفى.
وقالت مصادر مطلعة إن الأنابيب الموصولة بجسد مهرشاد فُصلت عنه قبل وفاته، وتعتبر هذه المصادر أن ذلك كان سبب وفاته.
ودُفن مهرشاد في 16 يناير بمدينة "ممسني".
ووفقًا للمعلومات الواردة، فإن العديد من المحتجين الجرحى الذين كانوا برفقة مهرشاد مساء 8 يناير الماضي، وأدخلوا إلى مستشفى "هفت تير" بطهران، لقوا حتفهم أيضًا.
إطلاق النار على صديق مهرشاد بعد عودته لمساعدته
كان محمد معين محمدي يوسفي، الصديق المقرب لمهرشاد، برفقته مساء 8 يناير خلال احتجاجات ميدان بهشت في نازي آباد.
وبعد إصابة مهرشاد بالرصاص، عاد محمدمعين لمساعدته، إلا أنه هو الآخر تعرض لإطلاق النار.
وبحسب أصدقائه، فإن القوات الأمنية بعد أن أطلقت النار على محمدمعين، أجهزت عليه بإطلاق رصاصة الرحمة.
واختفى محمدمعين في ليلة 8 يناير، قبل أن يُعثر على جثمانه بعد نحو أسبوع في منطقة "كهريزك".
أفادت شبكة توثيق حقوق الإنسان في بلوشستان بمقتل المولوي محمد أنور ريغي، خطيب جمعة أهل السنة في مدينة ميرجاوه، فجر الاثنين، بعدما تعرض لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين أثناء توجهه إلى المسجد لأداء صلاة الفجر.
كما ذكرت وكالة نادي الصحفيين الشباب، أن محمد أنور ريغي اغتيل على يد مجهولين عند الساعة الرابعة فجرًا.
وبحسب تقارير سابقة لشبكة توثيق حقوق الإنسان في بلوشستان، كان ريغي قد تعرض أيضًا لمحاولة اغتيال بإطلاق النار في 8 ديسمبر 2024، إلا أنه لم يُصب بأذى. وفي ذلك الوقت، اعتقد كثير من أهالي ميرجاوه أن الهجوم نفذته جهات مرتبطة بالأجهزة الأمنية للنظام الإيراني بهدف تأجيج الخلافات في المدينة.
وأفادت بعض وسائل الإعلام المحلية بأن محمد أنور ريغي عُيّن خطيبًا لجمعة ميرجاوه عام 2024، عقب عزل واعتقال المولوي عبد القهار ميربلوتش زهي، خطيب الجمعة السابق، وذلك بدعم وتدخل مباشر من مصطفى محامي، ممثل المرشد الإيراني في محافظة بلوشستان.
وكان ريغي معروفًا بمواقفه الحادة ضد إسرائيل وبتبنيه مواقف منسجمة مع توجهات النظام الإيراني.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة وجّهت الليلة "ضربة قوية جداً" لإيران، مضيفاً أن العملية جاءت "تكريماً لثلاثة وطنيين عظماء يُرجّح أنهم فقدوا حياتهم، وهم ثلاثة وليسوا اثنين على ما يبدو".
وأعرب ترامب عن "الحزن البالغ" لفقدانهم، مشيراً إلى أنهم "كانوا يقاتلون هناك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
وأكد أن إيران "تعرّضت لأضرار جسيمة جداً وخسرت عسكرياً كل شيء تقريباً"، مضيفاً: "لم يتبقَّ لديها الكثير. ما زالت تمتلك بعض الصواريخ وعدداً من الطائرات المسيّرة وقدرة إنتاجية محدودة، لكنها ليست كبيرة".
وختم بالقول: "نحن نسيطر على مضيق هرمز، وهم لا يسيطرون على أي شيء".
نقلت القناة 13 العبرية، عن مسؤول إسرائيلي رفيع، أن الولايات المتحدة تستعد لتوسيع عملياتها العسكرية ضد إيران، وتعتزم إرسال نحو 100 طائرة للتزود بالوقود إلى المنطقة. كما وصفت القناة، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، الأسبوع المقبل بأنه "أسبوع حاسم".
وبحسب التقرير، تُقدّر إسرائيل أنه بعد أسبوع من الضربات الأميركية داخل إيران، يعتزم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، توسيع نطاق العمليات العسكرية.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع لـ "القناة 13": "يبذل الإيرانيون جهودًا كبيرة لإبعاد إسرائيل عن هذه المواجهة، لكن إذا صعّد الأميركيون هجماتهم، فقد يتغير هذا الوضع".
وفي الوقت نفسه، دعت السفارة الأميركية في إسرائيل المواطنين الأميركيين إلى إعادة النظر في السفر إلى الشرق الأوسط، ولا سيما إلى إسرائيل، في ظل احتمال تصاعد التوترات بشكل غير متوقع.
وأضافت القناة 13 أن جهود الوساطة التي تقودها قطر لخفض التصعيد لا تزال مستمرة، إلا أن مصادر سياسية إسرائيلية تعتقد أن هذه الجهود لن تؤثر، في المدى القريب، على قرارات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.