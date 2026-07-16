ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن طهران طلبت من الحوثيين في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب، المدخل إلى البحر الأحمر، في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا على البنية التحتية للكهرباء في إيران.

وقال مصدران كبيران في إيران ومصدر إقليمي إن هذا الطلب طرح على مستوى القيادة الإيرانية وتم إبلاغه إلى الحوثيين. ووفقًا لهم، فقد أُبلغ الحوثيون بهذه الرسالة مؤخرًا، لكن لم تُنشر تفاصيل حول كيفية نقلها أو توقيت إرسالها.

كما قال مصدر مقرب من الحوثيين لوكالة "رويترز" إن الجماعة، بنشرها صواريخ وطائرات مسيّرة بالقرب من مضيق باب المندب، مستعدة لشن هجمات على السفن، وأنها تنتظر فقط صدور الأمر. وأضاف المصدر أن القرار بشأن توقيت إغلاق المضيق سيكون بيد ممثلي الحرس الثوري الإيراني المتمركزين في اليمن.

وبحسب محللين، فإنه مع إغلاق مضيق هرمز، فإن أي اضطراب في البحر الأحمر قد يؤدي إلى فقدان الوصول إلى ممرّين رئيسيين لتصدير النفط من الشرق الأوسط في وقت واحد، ما يفاقم أزمة الطاقة العالمية.

كما قال مصدران إقليميان مقربان من الرياض إن السعودية تأخذ تهديدات إيران والحوثيين على محمل الجد، وتعتقد أن التنسيق بين طهران والحوثيين بشأن البحر الأحمر قد ازداد.

وكتبت "رويترز" أن إيران تعتبر الحوثيين جزءًامما تسميه "محور المقاومة". وتتهم الولايات المتحدة إيران بتزويد الحوثيين بالسلاح والموارد المالية والتدريب العسكري، لكن طهران تنفي هذه الاتهامات.

