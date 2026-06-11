إعلام الحرس الثوري الإيراني: لا مصادقة على اتفاق نهائي حتى الآن.. خلافًا لادعاءات ترامب
أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلًا عن مصدر مطّلع بأن إيران لم تُصادق حتى الآن على أي نصّ لاتفاق.
أفادت وكالة "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، نقلًا عن مصدر مطّلع بأن إيران لم تُصادق حتى الآن على أي نصّ لاتفاق.
وأضافت "فارس" أن هذا المصدر المطلع القريب من فريق التفاوض قال إنه خل
وكان دونالد ترامب قد قال سابقًا إن الاتفاق مع طهران أصبح شبه نهائي.
كتب وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، على منصة "إكس" أن النظام الإيراني سيخسر في "لعبة المحصلة الصفرية" التي ينتهجها.
وأضاف: "أي خسائر تلحقها طهران بحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة سيتم تعويضها عبر السحب من الحسابات الإيرانية" .
وأكد بيسنت إن أي رسوم يتم دفعها مقابل المرور عبر مضيق هرمز، سيتم تعويضها من خلال السحب من الحسابات الإيرانية أيضًا.
وتابع: "إن أي هجوم تشنه طهران ستترتب عليه عواقب اقتصادية ومالية أكبر بالنسبة لها".
أعلن السيناتور الجمهوري الأميركي، ليندسي غراهام، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، أنه إذا لم توقع إيران على الاتفاق المطلوب فوراً، فإن الولايات المتحدة يجب أن تسمح لإسرائيل بـ"استخدام كامل قوتها"، وأن تكون مستعدة هي نفسها لاستخدام القوة العسكرية.
وقال غراهام: "يجب أن نسمح لإسرائيل باستخدام كامل قوتها، وإذا لم يوقعوا على اتفاق في الوقت الحالي، فعلينا نحن أيضاً استخدام القوة العسكرية".
وفي مقارنة، أضاف السيناتور الأميركي: "لو كنت قد قلت لهتلر إن الناس يعانون، فلن يكون ذلك مهماً بالنسبة له".
وتابع السيناتور الجمهوري بالقول إن المسؤولين في إيران يلتزمون بأيديولوجيتهم وأجنداتهم أكثر من اهتمامهم بمعاناة الشعب الإيراني، مما يجعل التفاوض معهم أمراً غاية في الصعوبة.
وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق ليس مستحيلاً، مستدركاً بالقول إن ما تم القيام به حتى الآن لم يؤدِّ إلى نتيجة بعد.
أفاد موقع "فري برس"، نقلاً عن مصادر في إدارة ترامب، بأن وزارة الخارجية الأميركية بدأت تحقيقاً بشأن مؤسس المجلس الوطني الإيراني الأميركي "ناياك"، تريتا بارسي، مشيراً إلى أن الإدارة قد تتخذ إجراءات لإلغاء بطاقته الخضراء "الغرين كارد" وترحيله من الولايات المتحدة.
ووفقاً للتقرير، فإن بارسي والمقربين منه ينظرون إلى تحقيق وزارة الخارجية الأميركية بشكل واضح على أنه تهديد جدي.
وأضاف "فري برس" أن الرئيسة التنفيذية لمعهد كوينسي، لورا لومب، أبلغت موظفي هذا المركز البحثي ومموليه في شهر أبريل الماضي، أن رئيس مجلس إدارة المعهد وافق على طلبها لتأمين التكاليف القانونية اللازمة للاستعداد لمواجهة "هجوم الترحيل" الذي يستهدف تريتا بارسي.
وبحسب التقرير، يقوم معهد كوينسي حالياً بتعيين محامي هجرة، والذي أوصى بضرورة إعداد طلب "إفراج فوري" بشكل عاجل، ليكون جاهزاً في حال قيام سلطات الهجرة باحتجاز بارسي بشكل مفاجئ.
وأشار موقع "فري برس" إلى أن الرئيسة التنفيذية لمعهد كوينسي أرجعت جزءاً على الأقل من الرقابة الحكومية المفروضة على بارسي إلى أنشطة الناشطة اليمينية، لورا لومر، التي تستهدف بهجماتها الإلكترونية الأشخاص الذين تعتقد أنهم غير موالين للرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
ذكر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشال"، يوم الأربعاء 10 يونيو (حزيران)، إن إيران أهدرت وقتًا طويلاً في التفاوض بشأن اتفاق كان يمكن أن يكون "رائعًا" لها، مضيفًا أنها "يجب الآن أن تدفع ثمن ذلك".
ووصف ترامب القوات المسلحة الإيرانية بأنها تعيش "فوضى شاملة"، مؤكدًا أن أجزاءً كبيرة منها، مثل البحرية والجوية، "لم تعد موجودة فعليًا"، مضيفًا: "إنهم فشلوا بالكامل".
وفي منشوره، أعاد ترامب وصف إيران بأنها "بلطجي الشرق الأوسط"، متابعًا: "إيران لا تفعل سوى الكلام ولا تقوم بأي عمل.. البلطجي انتهى".
واختتم ترامب منشوره: "إن طهران أضاعت وقتًا طويلاً في التفاوض حول اتفاق كان يمكن أن يكون جيدًا جدًا لها، والآن عليها أن تدفع الثمن".
قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن بلاده تواجه "اختبارًا صعبًا" في ظل العقوبات المفروضة عليها، مشيرًا إلى أن إدارة شؤون البلاد في ظل العجز والاختلالات الاقتصادية تمثل تحديًا كبيرًا.
وأضاف: "نحن الآن تحت العقوبات، وقد أُغلقت الطرق أمامنا، ولدينا اختبار صعب. يجب أن ندير البلاد رغم العجز والاختلالات القائمة".
وتابع أن إدارة البلاد في ظل الحرب والتوترات الحالية "ليست مهمة سهلة".
كما قال بزشكيان إن "الشهادة فوز عظيم"، لكنه شدد على أن "تمكن العدو من استهداف قادتنا وقتلهم بهذه السهولة أمر غير مقبول على الإطلاق".