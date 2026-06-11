وقال غراهام: "يجب أن نسمح لإسرائيل باستخدام كامل قوتها، وإذا لم يوقعوا على اتفاق في الوقت الحالي، فعلينا نحن أيضاً استخدام القوة العسكرية".

وفي مقارنة، أضاف السيناتور الأميركي: "لو كنت قد قلت لهتلر إن الناس يعانون، فلن يكون ذلك مهماً بالنسبة له".

وتابع السيناتور الجمهوري بالقول إن المسؤولين في إيران يلتزمون بأيديولوجيتهم وأجنداتهم أكثر من اهتمامهم بمعاناة الشعب الإيراني، مما يجعل التفاوض معهم أمراً غاية في الصعوبة.

وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق ليس مستحيلاً، مستدركاً بالقول إن ما تم القيام به حتى الآن لم يؤدِّ إلى نتيجة بعد.