وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أكدت سماع دوي انفجار في مطار "شيراز"، في حين أفادت وكالة "مهر" بعدم سقوط قتلى أو جرحى داخل المطار.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد أفادت، في وقت سابق من فجر الاثنين 8 يونيو (حزيران)، بأن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ هجومًا على مطار "مهرآباد" في طهران.