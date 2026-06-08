صرح غروسي، في مؤتمر صحافي قائلاً: "نحن عالقون في مرحلة معقدة، ولكن هذا الوضع واجهناه سابقًا في فترات ماضية".

وأضاف غروسي أن الوكالة الدولية مستمرة في بذل جهودها ومساعيها من أجل تعزيز التواصل ومواصلة عمليات تفتيش المنشآت والأنشطة النووية الإيرانية ومتابعتها.

وأكد مدير عام الوكالة قائلاً: "يتعين على الوكالة الدولية أن تلعب دوراً فاعلاً ومحورياً في الشق النووي لأي اتفاق يتم التوصل إليه بين إيران والولايات المتحدة الأميركية".