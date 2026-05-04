نفى مسؤول أميركي رفيع المستوى صحة تقرير وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري، بشأن استهداف فرقاطة تابعة للبحرية الأميركية بصواريخ من قبل إيران.
وكانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أفادت في وقت سابق بأن فرقاطة تابعة للبحرية الأميركية تعرضت لهجوم صاروخي في منطقة قريبة من ميناء "جاسك".
نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أميركي رفيع قوله: "إما أن نواجه قريبًا أطر عمل حقيقية لاتفاق يمكن تحقيقه، أو سيقوم ترامب بقصف إيران بقوة".
كما ذكر الموقع في تقريره حول "مشروع الحرية" الأميركي في مضيق هرمز، أن ترامب غير راضٍ عن حالة الجمود المتمثلة في صيغة "لا اتفاق ولا حرب" مع إيران، وأنه راجع خطة لتغيير هذا الوضع قد تؤدي إلى مواجهة.
وأضاف المسؤول الأميركي الرفيع: "المحادثات مستمرة، وهناك مقترحات مطروحة؛ نحن لا تعجبنا مقترحاتهم، وهم أيضًا لا تعجبهم مقترحاتنا".
أفادت وكالة أنباء"فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، بأن فرقاطة تابعة للبحرية الأميركية تعرضت لهجوم صاروخي بعد "تجاهلها" تحذيرات القوة البحرية التابعة للحرس الثوري في منطقة "جاسك"، مشيرة إلى أن صاروخين أصابا الفرقاطة.
وأضافت أن الفرقاطة الأميركية توقفت عن مواصلة مسارها نتيجة هذه الإصابات، واضطرت للتراجع والفرار من المنطقة.
وكانت العلاقات العامة للجيش الإيراني قد أعلنت، في وقت سابق أنه، ومن خلال تحذير "حاسم وسريع" من القوة البحرية للجيش، تم منع دخول مدمرات تابعة للولايات المتحدة وإسرائيل إلى نطاق مضيق هرمز.
أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستبدأ، اعتبارًا من يوم الاثنين 4 مايو (أيار)، تنفيذ خطة تحمل اسم "مشروع الحرية"، بهدف ضمان عبور آمن للسفن العالقة في مضيق هرمز. ووصف هذه الخطوة بأنها "إنسانية"، محذرًا من أن أي محاولة لعرقلة العملية ستُواجَه برد حازم.
وفي رسالة نشرها عبر منصة "تروث سوشال"، أوضح أن عدداً من دول العالم- التي لا تشارك، بحسب تعبيره، في النزاعات الجارية في الشرق الأوسط- طلبت من واشنطن المساعدة في تحرير سفنها العالقة في مضيق هرمز.
وأكد أن هذه السفن تعود إلى دول "محايدة وبريئة" لا دور لها في الأزمة الإقليمية، مضيفاً أن الولايات المتحدة قررت تأمين عبورها من الممرات البحرية المقيّدة بشكل آمن، بما يتيح لها استئناف أنشطتها التجارية.
بدء "مشروع الحرية"
أشار ترامب إلى أن تنفيذ الخطة سيبدأ صباح الاثنين بتوقيت الشرق الأوسط، موضحًا أن ممثلين عن الولايات المتحدة كُلّفوا ببذل "أقصى الجهود" لضمان خروج السفن وأطقمها بأمان.
كما لفت إلى أن العديد من هذه السفن تعاني نقصًا في المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، وأن تنفيذ الخطة قد يسهم في تحسين الظروف الإنسانية لطواقمها.
تأكيد الطابع الإنساني وتحذير عسكري
وصف الرئيس الأميركي هذه الخطوة بأنها "مبادرة إنسانية" من الولايات المتحدة ودول المنطقة- خصوصاً إيران- واعتبرها مؤشراً على حُسن النية في ظل التوترات الأخيرة.
لكنه حذّر في الوقت نفسه قائلاً: "إذا تم بأي شكل من الأشكال عرقلة هذه العملية الإنسانية، فسيُواجَه هذا التدخل برد حازم لا مفر منه".
مفاوضات مع إيران
أشار ترامب إلى وجود "محادثات إيجابية للغاية" بين ممثلي الولايات المتحدة وإيران، معتبراً أنها قد تفضي إلى نتائج إيجابية لجميع الأطراف.
لكنه شدد أيضاً على أن العديد من الدول أعلنت أنها لن تعيد سفنها إلى هذا المسار ما لم يتم ضمان أمن الملاحة بشكل كامل.
ويأتي طرح "مشروع الحرية" في وقت تحوّل فيه مضيق هرمز، بسبب التوترات العسكرية والحصار البحري، إلى إحدى أبرز بؤر الأزمة، في خطوة يُنظر إليها من جهة على أنها محاولة لتخفيف الضغط على التجارة العالمية، ومن جهة أخرى ترافقها تحذيرات عسكرية واضحة.
أفادت الأنباء بأن السجين السياسي الإيراني، آرشام رضائي، المعتقل في سجن "قزل حصار"، لا يزال محروماً من الوصول إلى الرعاية الطبية اللازمة رغم إصابته بالتهاب حاد في الأذن.
وقد منعت سلطات السجن نقل رضائي إلى المستشفى بعد رفضه الامتثال لشروطهم بارتداء زي السجن ووضع القيود الحديدية "الأصفاد".
وبحسب المعلومات الواردة، فقد تم نقله مع ثمانية سجناء سياسيين آخرين إلى الزنازين الانفرادية منذ 29 مارس (آذار) الماضي. وأدى التلوث الشديد في تلك الزنازين إلى إصابة رضائي وعدد آخر من السجناء بأمراض مختلفة.
وتشير التقارير إلى أن أذن آرشام رضائي اليمنى تعاني التهابًا شديدًا، مما يجعله يواجه خطر فقدان حاسة السمع بشكل دائم.
