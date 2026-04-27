كشفت معلومات، وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أن أسرة عماد مودتي بور (28 عامًا)، مدرس اللغتين الإنجليزية والألمانية الذي قُتل في منطقة طهران بارس، يوم 9 يناير (كانون الثاني)، اضطُرت للاحتفاظ بجثمانه داخل أحد المنازل قرب موقع إصابته حتى الصباح، خشية مصادرته من الأجهزة الأمنية.
ووفقاً للمصادر، فقد قام المحيطون بعماد بنقله إلى منزل مجاور فور إصابته بطلقة مباشرة من قوات الأمن، إلا أنه فارق الحياة متأثرًا بنزيف حاد رغم محاولات إنقاذه.
يُذكر أن عماد كان رياضيًا ومن مشجعي نادي بيرسبوليس، وكان يستعد لمغادرة إيران والهجرة إلى الخارج في غضون أيام قليلة قبل مقتله.
صرح وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، قبيل توجهه إلى نيويورك، بأن بلاده لديها الرغبة في المشاركة بجهود ضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز.
وأضاف: "يمكن لمجلس الأمن الدولي إصدار قرار أو تفويض قانوني بهذا الشأن".
أفاد موقع "أكسيوس" بأنه في ظل وصول المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى طريق مسدود، قدّمت طهران مقترحًا لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، وإرجاء المحادثات النووية إلى مرحلة لاحقة؛ في وقت يستعد فيه دونالد ترامب لاتخاذ قرار بشأن الخطوات المقبلة.
وبحسب التقرير، فمن المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي، يوم الاثنين 27 أبريل (نيسان)، اجتماعًا في "غرفة العمليات" بالبيت الأبيض مع كبار مستشاريه في الأمن القومي والسياسة الخارجية، لبحث جمود المفاوضات مع إيران والخيارات المتاحة في الحرب.
ويأتي هذا الاجتماع في وقت وصلت فيه الدبلوماسية بين طهران وواشنطن إلى طريق مسدود، بالتزامن مع طرح إيران مبادرة جديدة لإنهاء القتال.
"هرمز" أولاً ثم الملف النووي
ووفقًا للتقرير، قدّمت إيران عبر وسطاء مقترحًا للولايات المتحدة يقضي بإعادة فتح مضيق هرمز ووقف الحرب، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة.
ويأتي هذا الطرح في ظل وجود تباينات داخل السلطات الإيرانية بشأن حجم التنازلات في الملف النووي. وبحسب مصادر، يسعى المقترح الجديد إلى تسريع الوصول لاتفاق عبر تأجيل هذا الملف مؤقتًا.
ولكن مثل هذا الاتفاق قد يضعف أوراق الضغط الأميركية، إذ إن رفع الحصار وإنهاء الحرب سيقلّصان قدرة واشنطن على إجبار إيران على خفض مخزونها من اليورانيوم المخصّب ووقف التخصيب، وهما من الأهداف الرئيسية لإدارة ترامب.
اجتماع حاسم في البيت الأبيض
قال ثلاثة مسؤولين أميركيين لـ "أكسيوس" إن ترامب سيبحث خلال اجتماع يوم الاثنين، مع فريقه، كيفية التعامل مع الجمود في المفاوضات، واتخاذ قرارات بشأن المسار المقبل.
وأكد أحد المصادر أن الخيارات المطروحة تشمل مواصلة الضغط العسكري والاقتصادي، أو اللجوء إلى مسارات دبلوماسية.
كما شدد ترامب على عزمه مواصلة الحصار البحري الذي يضغط على صادرات النفط الإيرانية، بهدف دفع طهران إلى التراجع خلال الأسابيع المقبلة.
تعقّد الأزمة بعد فشل المفاوضات
أشار التقرير إلى أن الأزمة تفاقمت بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان دون تحقيق تقدم.
وكان البيت الأبيض قد أعلن سابقًا أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيجتمعان مع عراقجي في إسلامآباد، لكن عدم التزام الجانب الإيراني بهذا اللقاء دفع ترامب إلى إلغائه.
وقال ترامب: "لا يوجد سبب لإرسالهما في رحلة تستغرق 18 ساعة.. يمكننا القيام بذلك عبر الهاتف. إذا أرادت إيران، يمكنها الاتصال بنا".
من عُمان إلى روسيا
ذكر التقرير أن عراقجي، ضمن جهوده الدبلوماسية، أجرى مباحثات في عُمان حول أمن مضيق هرمز، ثم عاد إلى إسلامآباد لجولة ثانية من المحادثات.
كما يُتوقع أن يتوجه إلى موسكو لمواصلة المشاورات ولقاء الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.
خلافات عميقة حول شروط الاتفاق
بحسب المصادر، أكد عراقجي للوسطاء عدم وجود إجماع واضح داخل إيران بشأن كيفية التعامل مع مطالب الولايات المتحدة.
وتطالب واشنطن بوقف تخصيب اليورانيوم لمدة لا تقل عن عقد، وإخراج مخزون اليورانيوم المخصّب من إيران، بينما ترى طهران أن هذه الشروط خلافية.
وفي هذا السياق، يركز المقترح الإيراني الجديد- الذي نُقل عبر وسطاء باكستانيين- على حل أزمة مضيق هرمز ورفع الحصار، مع تأجيل الملف النووي.
الموقف الأميركي: تردد في القبول
أكد البيت الأبيض تسلمه المقترح، لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت واشنطن مستعدة للنظر فيه.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض لـ "أكسيوس": "هذه مفاوضات حساسة، والولايات المتحدة لا تتفاوض عبر وسائل الإعلام. لدينا اليد العليا، ولن نقبل إلا باتفاق يخدم مصالح الشعب الأميركي ويمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".
ويخلص تقرير "أكسيوس" إلى أنه رغم استمرار الجهود الدبلوماسية، لا تزال الفجوات العميقة بين إيران والولايات المتحدة قائمة، وأن قرارات البيت الأبيض المقبلة قد تحدد مسار الحرب والمفاوضات في الأسابيع القادمة.
أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في رد فعل على تصريحات المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، أن الوقت لا يزال "مبكراً جداً" لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران.
وشددت فون دير لاين على ضرورة رؤية "تغيير جوهري" في إيران أولاً، قبل أن يتسنى اتخاذ أي خطوة نحو إلغاء العقوبات.
وكان ميرتس قد صرح، يوم الجمعة 24 أبريل (نيسان) الجاري، بأن الاتحاد الأوروبي سيكون مستعدًا لتخفيف العقوبات، في حال أبدت طهران استعدادًا لتقديم تنازلات.
أفادت وسائل إعلام في إيران بأنه تقرر حظر تصدير ألواح الفولاذ والمسطحات الفولاذية حتى 30 مايو (أيار) المقبل.
وكان الأمين العام لرابطة منتجي الصلب في إيران قد صرّح سابقًا بأن وزارة الصناعة، بالتعاون مع هذه الرابطة ومجموعة فولاد مباركه للصلب، وضعت خطة عاجلة لاستيراد البلاطات والصفائح الساخنة من الصلب، وأضاف أن الوزارة طلبت من الصناعات المستهلكة إدارة احتياجاتها من المواد الأولية خلال الشهرين المقبلين بشكل أكثر تنظيمًا، في إطار هذه الخطة.
انتقد الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل، مؤكداً أن الجماعة- التي توصف بأنها وكيلة لإيران- لن ترضخ لمطالب نزع السلاح.
وأوضح قاسم أن "نهج حل القضية يبدأ من اعتبار أن المشكلة تكمن في العدوان، وأن المقاومة هي رد فعل على هذا العدوان وليست سببًا له"، مضيفًا أن "سلاح المقاومة وجد لصد العدوان".
كما أبدى نعيم قاسم استغرابه من الأطراف المطالبة بالاستسلام، قائلاً: "الداعون إلى الاستسلام أمرهم مثير للعجب".