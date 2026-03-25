هدد المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للحرس الثوري الإيراني، إبراهیم ذو الفقاري، القوات الأميركية قائلاً: "نحن نلاحق القادة والجنود الأميركيين، ونطالب شعوب دول المنطقة بالإبلاغ عن مواقعهم".
ودعا سكان دول المنطقة للإبلاغ عن أماكن تمركزهم، وفي الوقت نفسه طالبهم بالمحافظة على "أمنهم الشخصي" عبر دفع الأميركيين لمغادرة المنطقة.
قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن جهود التوصل إلى حل للأزمة مع إيران يجب أن تستمر، مؤكدًا أن حل النزاع ممكن فقط عبر الدبلوماسية والمفاوضات.
وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل خطة الولايات المتحدة لإيران، لكنه أشار إلى أن المحادثات والجهود مستمرة بمشاركة باكستان وتركيا وشركاء إقليميين ودوليين آخرين.
وأوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة مستعدة لاستضافة أي اجتماع يتعلق بإيران، شريطة أن يسهم في خفض التوترات، مشددًا على أن عقد لقاء مباشر بين طهران وواشنطن قد يمثل الفرصة الأخيرة لمنع تصاعد التوترات بشكل كامل في المنطقة.
أعلنت ممثلة ألمانيا في البرلمان الأوروبي، هانا نيومان، أن عدد الإعدامات في سجون إيران ما زال في تزايد، وأن هذه الأحكام تُنفذ في ظل الحرب وبعيدًا عن الاهتمام الدولي.
وأشارت إلى أن عملية تنفيذ هذه الأحكام غالبًا ما تتم دون شفافية، وسط شكوك جدية حول الالتزام بمعايير المحاكمة العادلة.
وأضافت أنه تزامن تنفيذ هذه الأحكام مع التطورات العسكرية أدى إلى تقليل الاهتمام العالمي بوضع السجناء في إيران.
قال رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، في ردّه على سؤال نائب البرلمان، إيان دانكن سميث، بشأن إدراج الحرس الثوري الإيراني ضمن قائمة الجماعات الإرهابية، إن حكومته فرضت عقوبات على الحرس الثوري لكنها لا تملك الصلاحية القانونية لإعلان مؤسسات رسمية تابعة لدولة ما كمنظمات إرهابية.
وأضاف: "مع ذلك، ما زلنا ندرس هذا الموضوع".
وأوضح نائب البرلمان البريطاني المحافظ، إيان دانكن سميث، أن الحرس الثوري مسؤول على المستوى العالمي وفي بريطانيا عن زيادة معاداة اليهود، وتحفيز الهجمات المتطرفة، وفي الوقت نفسه استهداف الإيرانيين المعارضين والمواطنين البريطانيين، كما يشارك في تأجيج مختلف مظاهر الكراهية.
وأضاف أن "العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والبحرين والسعودية، صنفت الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، فلماذا لا تفعل بريطانيا ذلك؟ على حزب العمال التوقف عن الاختباء وراء الإجراءات البيروقراطية".
أشارت الرسائل الواردة من المتابعين إلى أنه عند الساعة 12.00 (بالتوقيت المحلي)، ظهر الأربعاء 25 مارس (آذار)، سُمع دوي انفجار وتحليق طائرات مقاتلة في عدة مدن إيرانية، شملت كلاردشت، وهمدان ولواسان.
وبحسب إحدى هذه الرسائل، سُمع صوت طائرة مقاتلة في كلاردشت بين الساعة 12:25 و12:33، كما تم الإبلاغ عن انفجار حوالي الساعة 12:30.
وقال متابع آخر إنه بعد ظهر الأربعاء، تم رصد ما لا يقل عن ثلاثة تشكيلات طيران متجهة نحو شرق همدان.
وفي تقرير آخر من لواسان، جاء أنه حوالي الساعة 12 حدثت عدة انفجارات متتالية، تلتها تفعيل الدفاعات الجوية. كما تم الإبلاغ عن تكرار الانفجارات ومرور الطائرات المقاتلة عدة مرات.