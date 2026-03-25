قال وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، إن جهود التوصل إلى حل للأزمة مع إيران يجب أن تستمر، مؤكدًا أن حل النزاع ممكن فقط عبر الدبلوماسية والمفاوضات.

‏وأضاف أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل خطة الولايات المتحدة لإيران، لكنه أشار إلى أن المحادثات والجهود مستمرة بمشاركة باكستان وتركيا وشركاء إقليميين ودوليين آخرين.

‏وأوضح وزير الخارجية المصري أن القاهرة مستعدة لاستضافة أي اجتماع يتعلق بإيران، شريطة أن يسهم في خفض التوترات، مشددًا على أن عقد لقاء مباشر بين طهران وواشنطن قد يمثل الفرصة الأخيرة لمنع تصاعد التوترات بشكل كامل في المنطقة.

