رئيس وزراء باكستان: مستعدون لاستضافة المفاوضات بين طهران وواشنطن
أعلن رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، عبر رسالة على منصة «إكس»، استعداد بلاده لاستضافة المفاوضات بين طهران وواشنطن.
وأفاد الصحافي بـ "إيران إنترناشيونال"، جواد همداني، بهذا الخبر.
حذّر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، خلال الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان، من أن حرب إيران قد تشرك دولاً حول العالم بطريقة غير مسبوقة.
ودعا المجتمع الدولي، لا سيما الدول ذات النفوذ، إلى استخدام جميع قدراتها من أجل إنهاء الحرب.
وقد عُقدت هذه الجلسة بناءً على طلب مندوبي الدول الخليجية في جنيف.
دعا مندوب الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إلى إنهاء قمع الشعب الإيراني.
وأدان المسؤول الأوروبي بشدة هجمات إيران على دول المنطقة، مؤكدًا ضرورة إنهاء الحرب واحترام ميثاق الأمم المتحدة من قِبل جميع الأطراف المنخرطة في النزاع.
كما طالب ممثل الاتحاد الأوروبي النظام الإيراني بوقف قمع المواطنين في إيران.
اعترض مندوب إيران في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان على استخدام ممثلي الدول الأخرى لكلمة «النظام» للإشارة إلى بلاده.
ومن جهة أخرى، أدان ممثل الفلبين نيابة عن دول الآسيان هجمات النظام الإيراني على دول المنطقة، ودعا جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وطالب ممثل السويد أيضًا بوقف هجمات النظام الإيراني على دول المنطقة.
وأدان استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام، بما في ذلك ضد المواطنين مزدوجي الجنسية، ودعا النظام إلى إنهاء قمع الشعب.
قال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الجلسة الطارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن هجمات النظام الإيراني تنتهك سيادة بلاده وقواعد حقوق الإنسان.
وأكد أن الإمارات لم تسمح أبدًا باستخدام أجوائها لشن هجمات ضد إيران.
وأشار المسؤول الإماراتي إلى أن هجمات إيران تشكل تهديدًا للملاحة، ولها تأثير على سلاسل الإمداد والأمن العالمي.
كما أدان ممثل المملكة العربية السعودية في الجلسة هجمات النظام الإيراني على الدول الخليجية والأردن، مؤكدًا أن هذه الأعمال تمثل انتهاكًا صريحًا لميثاق الأمم المتحدة وللسيادة الوطنية لتلك الدول.
وصف كذلك توقف الملاحة في مضيق هرمز والهجوم على السفن التجارية بأنها أعمال غير مقبولة من قبل طهران وأدانها.
وحذر المندوب السعودي من أن الهجمات على البنية التحتية للطاقة سيكون لها تأثير سلبي على العالم بأسره.