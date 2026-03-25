نقلت قناة "برس‌ تي‌ في" الإخبارية الناطقة بالإنجليزية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية عن مسؤول سياسي- أمني رفيع أن طهران رفضت عرض الولايات المتحدة لإنهاء الحرب، مؤكدة أن إنهاء الحرب سيتم فقط وفق "الشروط والجدول الزمني الذي تراه طهران مناسبًا".

وأضاف المسؤول أن إيران وضعت خمسة شروط لإنهاء الحرب، تشمل: الوقف الكامل لـ "التجاوز والقتل" من قِبل من سماه "العدو"، إنشاء آليات واضحة لمنع تكرار الحرب ضد إيران، دفع تعويضات حربية مضمونة وشفافة، إنهاء الحرب في جميع الجبهات ولكافة جماعات المقاومة في المنطقة، والاعتراف بحق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز، وتقديم ضمانات دولية بذلك.

