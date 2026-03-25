أفادت مصادر أمنية عراقية بأن جماعة «سرايا أولياء الدم»، التي تنفذ هجمات بطائرات مسيّرة ضد القوات الأميركية داخل العراق وخارجه، مرتبطة بـ «كتائب سيد الشهداء» بقيادة أبو آلاء الولائي، وتتعاون في بعض العمليات مع «كتائب حزب الله».

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن هذه المصادر أن «سرايا أولياء الدم» قوة نخبوية أيديولوجية تؤمن بـ"ولاية الفقيه".

وأعلنت جماعة سرايا أولياء الدم في بيان أن خلال 22 يومًا من الحرب الجارية، نفذت 136 هجومًا ضد مصالح الولايات المتحدة في بغداد، إقليم كردستان، الكويت، السعودية، الأردن، وسوريا.

وأوضحت الجماعة أنها استخدمت في هذه الهجمات كلاً من الصواريخ والطائرات المسيّرة.