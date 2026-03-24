أفادت "فايننشال تايمز" بأن طهران، في رسالة إلى الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، أعلنت أن "السفن غير العدائية" يمكنها المرور عبر مضيق هرمز شريطة التنسيق مع السلطات الإيرانية.ووفقًا للرسالة، فإن السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل، و"المشاركين الآخرين في العدوان"، لن تكون مشمولة بالمرور الآمن أو مرور "غير عدائي".
أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية لبنانية، أنه تم، للمرة الأولى، اعتراض صاروخ أُطلق من إيران في المجال الجوي اللبناني.
وذكر اثنان من هذه المصادر أن الاعتراض تم بواسطة "سفينة عسكرية أجنبية".
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن شظايا الصاروخ الناتجة عن عملية الاعتراض سقطت فوق عدة مدن شمال بيروت، ما أسفر عن إصابات سطحية.
اعتُقلت رئيسة مركز "همدم" لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في مشهد، زهرا حجت، بعد تعرضها للضرب ونقلها إلى مكان مجهول، بسبب معارضتها لإقامة عناصر الحرس الثوري الإيراني في المركز واحتجاجها على استخدام الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة كـ "درع بشري".
ويُعد مركز "همدم" في مشهد مكانًا لرعاية وتعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، وحجت، المعروفة بلقب "أم 400 فتاة" لسنوات رعايتها للفتيات ذوات الاحتياجات الخاصة، رفضت طلب الحرس الثوري بإقامة نحو 50 عنصرًا في المؤسسة، معتبرة ذلك استخدامًا للأطفال كدرع بشري.
وأثارت حالة غيابها عن مكان الاحتجاز وعدم معرفة وضعها الصحي ومسار ملفها مخاوف واسعة بشأن سلامتها ومستقبلها.
وكانت "إيران إنترناشيونال" قد أفادت سابقًا بأن النظام الإيراني يستغل الأماكن العامة، بما في ذلك المدارس ومؤسسات التعليم والصالات الرياضية، لإيواء عناصره الأمنية ومعداته بهدف حماية قواته من هجمات الولايات المتحدة وإسرائيل.
أعلن المتحدث باسم مجلس مدينة طهران، علي رضا نادعلي، عن توجه رسمي لحذف اسم أسطورة كرة القدم الإيرانية "علي دائي" من على أحد الشوارع الحيوية في العاصمة طهران.
وأوضح المتحدث في تصريحاته أن هذا القرار يأتي في ظل "استياء شعبي من صمت بعض الشخصيات والرموز تجاه الظروف الحربية الحالية التي تمر بها البلاد"، على حد تعبيره.
وكشف نادعلي عن مقترح برلماني محلي لاستبدال اسم "علي دائي" بعنوان "شهداء مدرسة ميناب" ليكون الاسم الجديد للشارع.
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية إلغاء اعتماد السفير الإيراني، محمد رضا شيباني، وإعلانه "شخصًا غير مرغوب فيه"، مطالبة إياه بمغادرة الأراضي اللبنانية في موعد أقصاه يوم الأحد.
وجاء في بيان الوزارة أن هذا القرار اتُّخذ في إطار الصلاحيات الدبلوماسية التي تتمتع بها الدولة.
كما أعلنت الوزارة استدعاء السفير اللبناني في طهران لإجراء مشاورات، مبررة ذلك بما وصفته بانتهاك "الأعراف الدبلوماسية والإجراءات المعتمدة" بين البلدين من جانب طهران.
أفادت تقارير واردة إلى قناة "إيران إنترناشيونال" بأن موجة جديدة من الهجمات بدأت منذ ظهر الثلاثاء وتصاعدت في عدة مدن إيرانية، حيث تحدث مواطنون عن وقوع انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في مدن من بينها أصفهان وشاهين شهر ونجف آباد والمحمرة وبندر دير وطهران.
وبحسب هذه التقارير، شهدت محافظة أصفهان عدة هجمات، من بينها في شاهين شهر ونجف آباد، حيث أفاد أحد المواطنين بأن المنطقة الصناعية جوزدان في نجف آباد تعرضت للاستهداف.
كما وردت تقارير عن تصاعد أعمدة دخان في محيط شركة "صا إيران" والصناعات البصرية في مدينة أصفهان، إلى جانب سماع دوي انفجارات في نطاق جسر تشمران ومنطقة كاوه.
وفي جنوب البلاد، ذكر أحد شهود العيان أن عدة انفجارات قوية سُمعت في ميناء كنغان، مشيرًا إلى أنها جاءت من جهة بندر دير.
كما أفادت تقارير بسماع انفجارات متتالية وعنيفة في المحمرة.
وفي طهران، أشار أحد المتابعين إلى سماع عدة انفجارات قوية في محيط ميدان رسالت.