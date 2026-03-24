أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية لبنانية، أنه تم، للمرة الأولى، اعتراض صاروخ أُطلق من إيران في المجال الجوي اللبناني.

وذكر اثنان من هذه المصادر أن الاعتراض تم بواسطة "سفينة عسكرية أجنبية".

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية أن شظايا الصاروخ الناتجة عن عملية الاعتراض سقطت فوق عدة مدن شمال بيروت، ما أسفر عن إصابات سطحية.