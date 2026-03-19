أعلن وزير الحرب الأميركي، بيت هيغسيث، أن هناك جدولاً زمنياً للحرب ضد إيران، لكنه لن يفصح عن تفاصيله.

وبخصوص إمكانية توفير الإنترنت للشعب الإيراني، قال إن الولايات المتحدة تعمل على هذا الموضوع.

كما رد هيغسيث على سؤال حول انسحاب القوات الأميركية من الشرق الأوسط بعد إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني قائلاً إن القرارات المستقبلية ستُتخذ وفقاً للمصالح الوطنية للولايات المتحدة، ولن تعلن واشنطن خططها مسبقاً.

وأشار إلى طلب ميزانية بقيمة 200 مليار دولار للحرب ضد إيران، مضيفاً أنه من الضروري وجود الموارد المالية لمواصلة العمليات وتأمين مخزونات الذخيرة.

وتطرق وزير الحرب الأميركي أيضاً إلى الهجوم الإسرائيلي على حقل "بارس الجنوبي" في إيران، مؤكداً أن أهداف الولايات المتحدة واضحة تماماً، وحذر من أن النظام الإيراني استخدم الطاقة كسلاح، ولا يجب أن يسعى لاستهداف دول حليفة للولايات المتحدة.